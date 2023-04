Slovenky prehrali v 1. dueli baráže s Chorvátskom 23:25

II. fáza kvalifikácie o postup na MS 2023 - 1. zápas:



SLOVENSKO - Chorvátsko 23:25 (8:11)



zostava a góly SR: Oguntoyová, Ivanicjová – Dvorščáková, Popvcová, Štefaniková, Pócsíková 3, Trúnková 1, Habánková 1, Königová, Holejová 5, Bajčiová 1, Lanczová 7/1, Györiová, Bujnochová, Rajnohová 2, R. Bíziková 3. Najviac gólov Chorvátska: Birtičová 5, Buričová 4, Ježičová, Petiková a Milosavljevičová po 3. Rozhodovali: Hatipogluová, Simseková (Tur.), 7 m hody: 4/3 - 5/3, vylúčené: 8:6.

Šaľa 7. apríla (TASR) - Slovenské hádzanárky prehrali v piatok v úvodnom zápase baráže o postup na MS 2023 s Chorvátskom v Šali o dva góly 23:25. V závere zápasu stratili dvojgólové vedenie počas dvojitého oslabenia a ich súperky skórovali štyrikrát za sebou. Do odvety, ktorá je na programe v stredu o 18.00 h v Slavonskom Brode, tak pôjdu v lepšej pozícii favoritky dvojzápasu.Slovenky nezačali ideálne, v prvom polčase iba doťahovali náskok súpera a do kabín išli s trojgólovým mankom 8:11. Druhé dejstvo bolo z ich strany oveľa aktívnejšie, vyrovnali a dostali sa aj do vedenia 22:20. Sľubný stav však neudržali počas oslabenia o dve hráčky, inkasovali štyri góly za sebou a Chorvátky doviedli duel do úspešného konca.Prvý strelecký pokus domácich prišiel až po minúte hry. Ich súperky skórovali o niekoľko sekúnd hneď z prvej útočnej akcie. Navyše išli do presilovej hry po faule Bujnochovej. Chorvátky využili početnú výhodu a zvýšili vedenie o dva góly, domáce hádzanárky dokázali odpovedať až v 6. minúte zásluhou Holejovej. Hosťky získali trojgólové vedenie naspäť, no dlho ho neudržali, keď sa Slovenky dostali na dostrel gólu v 10. minúte zásluhou Lanczovej. Vyrovnať sa im nepodarilo a onedlho hrali opäť v oslabení. V polovici prvého dejstva začali ukazovať svoju kvalitu obe brankárky - domáca Oguntoyová i Pijevičová predviedli niekoľko kvalitných zákrokov a podržali svoje tímy. Slovenky sa priblížili na dostrel jedného gólu už iba raz za stavu 7:8, nevyužili presilovky a Lanczová nepremenila sedmičku.V druhom dejstve začali domáce hádzanárky oveľa aktívnejšie a po zhruba piatich minútach vyrovnali na 12:12. Následne poľavili v obrane a Chorvátky išli opäť do vedenia, no defenzíva domácich začala pracovať. Súperkám zneškodnila pár akcií a onedlho bolo opäť vyrovnané. Domáce išli nakoniec do vedenia počas oslabenia, keď Lanczová skórovala z protiútoku a upravila na 18:17. Zápas sa následne dostal do tempa, nebola núdza o kvalitné akcie i zákroky a družstvá sa striedali vo vedení. Šesť minút pred koncom viedli domáce o dva góly, no dostali sa do dvojitého oslabenia. Inkasovali počas neho štyri góly. V úplnom závere ešte skórovala Bíziková, no Chorvátky si poistili triumf gólom na 25:23.