Slovenky prehrali v B-divízii s Estónskom 3:8
Po šiestich vystúpeniach majú bilanciu dve víťazstvá a štyri prehry.
Autor TASR,aktualizované
Lahti 26. novembra (TASR) - Slovenské reprezentantky v curlingu prehrali v stredu v dueli B-divízie majstrovstiev Európy vo fínskom Lahti s Estónskom 3:8. Po šiestich vystúpeniach majú bilanciu dve víťazstvá a štyri prehry. Popoludní ich ešte čakal súboj s Holandskom.
V stredu sa nedarilo ani mužskej reprezentácii, so Španielskom prehrala 4:10. Slovensko má po šiestich dueloch bilanciu jednej výhry a piatich prehier.
curling B-divízia ME v Lahti
ženy:
Slovensko - Estónsko 3:8
muži:
Slovensko - Španielsko 4:10
