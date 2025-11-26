Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 26. november 2025Meniny má Kornel
Slovenky prehrali v B-divízii s Estónskom 3:8

Curling Foto: TASR/Tomáš Halász

Po šiestich vystúpeniach majú bilanciu dve víťazstvá a štyri prehry.

Autor TASR
,aktualizované 
Lahti 26. novembra (TASR) - Slovenské reprezentantky v curlingu prehrali v stredu v dueli B-divízie majstrovstiev Európy vo fínskom Lahti s Estónskom 3:8. Po šiestich vystúpeniach majú bilanciu dve víťazstvá a štyri prehry. Popoludní ich ešte čakal súboj s Holandskom.

V stredu sa nedarilo ani mužskej reprezentácii, so Španielskom prehrala 4:10. Slovensko má po šiestich dueloch bilanciu jednej výhry a piatich prehier.



curling B-divízia ME v Lahti

ženy:

Slovensko - Estónsko 3:8



muži:

Slovensko - Španielsko 4:10
.

