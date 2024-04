Slovenky prehrali v B-skupine I. divízie MS s Taliankami 2:3

turnaj B-skupiny I. divízie MS /Riga/:



Taliansko - SLOVENSKO 3:2 (0:1, 1:0, 2:1)



Góly: 32. Caumová, 55. Niccolaiová (Roccellová, Lobisová), 60. Caumová (Lobisová, Fedelová) - 18. Kúbeková (Nemčeková, Šulíková), 41. Korenková (Drábeková). Rozhodovali: Lusiová (Fín.) - Duchesneauová (Kan.), Classonová (Švéd.), vylúčenia: 3:3, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 178 divákov.



SLOVENSKO: Rišianová - Leskovjanská, Košecká, L. Šulíková, Drábeková, Klimášová, Bednáriková, Janeková, Gálisová – L. Halušková, Kúbeková, Korenková – Ištocyová, Nemčeková, Dobiašová – Hlinková, Kapičáková, Tóthová – Fančovičová, Blichová, Beňáková

hlas po zápase /zdroj: hockeyslovakia.sk/:



Miroslav Mosnár, hlavný tréner SR ženy: "Od začiatku nebol náš výkon taký, aký sme si predstavovali, a to sa odrazilo aj na priebehu stretnutia. Navyše sme v závere urobili taktické chyby v situáciách, ktoré sme si preberali na tréningu. Sklamanie z výsledku tu je, ale veríme, že do zajtra sa z toho oklepeme. Ťažko povedať, či to pripísať nervozite alebo nejakej ľahkovážnosti. Od začiatku sme nemali potrebný pohyb, nerobili sme správne rozhodnutia a na výsledku sa podpísalo viacero faktorov. V poslednom zápase s Poľskom sa potrebujeme vrátiť k tomu, čo sme predvádzali v prvých troch vystúpeniach na turnaji. Vieme, ako chceme hrať, ale je potrebné, aby sme to aj reálne robili."

ďalší výsledok:



Slovinsko - Veľká Británia 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)







tabuľka:



1. SLOVENSKO 4 3 0 0 1 20:5 9



2. V. Británia 4 2 0 1 1 6:11 7



3. Taliansko 4 2 0 0 2 7:7 6



4. Slovinsko 4 1 1 0 2 9:10 5



5. Lotyšsko 3 1 0 1 1 7:13 4



6. Poľsko 3 0 1 0 2 5:8 2

Riga 5. apríla (TASR) - Slovenské hokejistky utrpeli na turnaji B-skupiny I. divízie majstrovstiev sveta v Rige prvú prehru a nevyužili možnosť vybojovať si v predstihu postup do A-skupiny. Po triumfoch nad domácim Lotyšskom 7:1, Slovinskom 4:0 a Veľkou Britániou 7:1 nestačili zverenky Miroslava Mosnára v piatok na Talianky, ktorým podľahli 2:3. Zostávajú však na čele tabuľky s dvojbodovým náskokom pred Britkami. V záverečnom zápase sa v sobotu o 15.00 SELČ stretnú s Poľkami.