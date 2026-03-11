< sekcia Šport
Slovenky prehrali v C-skupine s Poľkami
.Slovenky vedeli, že v hre o prvé miesto ich udrží víťazstvo najmenej o osem bodov.
Autor TASR
Košalin 11. marca (TASR) - Slovenské basketbalové reprezentantky prehrali v stredajšom zápase kvalifikácie o postup na majstrovstvá Európy 2027 v meste Košalin s domácimi Poľkami 55:63. V tabuľke C-skupiny zostali na druhom mieste s bilanciou dve víťazstvá a dve prehry, Poľky sú po štyroch dueloch stále stopercentné.
Zverenky trénera Martina Pospišila sa tak nedokázali revanšovať súperovi za novembrovú prehru v Bratislave 55:62. Najbližšie sa stretnú v sobotu 14. marca o 17.00 h v Bratislave s Cyprom, účinkovanie v C-skupine zakončia v utorok 17. marca o 18.00 h s Rumunskom. Priamy postup do II. fázy kvalifikácie si zabezpečia najlepší dvaja z každej skupiny a tri najlepšie tímy z tretích miest (pri tabuľke sa nebudú počítať duely so štvrtým tímom v skupine).
Slovenky vedeli, že v hre o prvé miesto ich udrží víťazstvo najmenej o osem bodov. Úvod stredajšieho stretnutia sa im vydaril, podarilo sa im zaskočiť súperky a v jednej chvíli viedli 13:8. Domáce hráčky však postupne prevzali kontrolu nad zápasom a do konca štvrtiny otočili na 21:17. V druhej časti si Poľky udržiavali tesný náskok. Slovenky sa neustále doťahovali, ale do polčasu narástlo ich manko až na osem bodov. Poľky ťahala najmä Mavungová, aj vďaka nej si domáce družstvo v ďalšom priebehu držalo osem až desaťbodový náskok. Slovenky však neskladali zbrane, päť minút pred koncom prehrávali iba 51:55 a nadychovali sa ku koncovke. Poľky si však víťazstvo nenechali vziať, odskočili na 63:53 a záver si už skúsene postrážili.
ďalší program v C-skupine:
streda 11. marca
18.00 Rumunsko - Cyprus (Sibiu)
sobota 14. marca
17.00 h: SLOVENSKO - Cyprus (Bratislava)
18.00 h: Rumunsko - Poľsko (Sibiu)
utorok 17. marca
18.00 h: SLOVENSKO - Rumunsko (Bratislava)
18.00 h: Cyprus - Poľsko (Limassol)
tabuľka C-skupiny:
1. Poľsko 4 4 0 307:203 8
2. SLOVENSKO 4 2 2 268:240 6
3. Rumunsko 3 1 2 172:236 4
4. Cyprus 3 0 3 173:241 3
Zverenky trénera Martina Pospišila sa tak nedokázali revanšovať súperovi za novembrovú prehru v Bratislave 55:62. Najbližšie sa stretnú v sobotu 14. marca o 17.00 h v Bratislave s Cyprom, účinkovanie v C-skupine zakončia v utorok 17. marca o 18.00 h s Rumunskom. Priamy postup do II. fázy kvalifikácie si zabezpečia najlepší dvaja z každej skupiny a tri najlepšie tímy z tretích miest (pri tabuľke sa nebudú počítať duely so štvrtým tímom v skupine).
kvalifikácia ME 2027 - C-skupina:
Poľsko - SLOVENSKO 63:55 (33:26)
Najviac bodov Poľska: Mavungová 18, Borkowská 13 (11 doskokov), Banaszaková 9
Zostava a body SR: Páleníková 14, Jakubcová, Dudášová a Mištinová po 8, Moravčíková 3 (Mikulášiková 6, Lambertová 5, Martišková 3, Sedláková, Buknová a Tarkovičová 0
TH: 11/10 - 14/7, trojky: 8:6, štvrtiny: 21:17, 11:9, 15:14, 16:15. Rozhodovali: Teixeirová (Portug.), Bejat (Nór.), Stalaučinskaitéová (Lit.)
Poľsko - SLOVENSKO 63:55 (33:26)
Najviac bodov Poľska: Mavungová 18, Borkowská 13 (11 doskokov), Banaszaková 9
Zostava a body SR: Páleníková 14, Jakubcová, Dudášová a Mištinová po 8, Moravčíková 3 (Mikulášiková 6, Lambertová 5, Martišková 3, Sedláková, Buknová a Tarkovičová 0
TH: 11/10 - 14/7, trojky: 8:6, štvrtiny: 21:17, 11:9, 15:14, 16:15. Rozhodovali: Teixeirová (Portug.), Bejat (Nór.), Stalaučinskaitéová (Lit.)
Slovenky vedeli, že v hre o prvé miesto ich udrží víťazstvo najmenej o osem bodov. Úvod stredajšieho stretnutia sa im vydaril, podarilo sa im zaskočiť súperky a v jednej chvíli viedli 13:8. Domáce hráčky však postupne prevzali kontrolu nad zápasom a do konca štvrtiny otočili na 21:17. V druhej časti si Poľky udržiavali tesný náskok. Slovenky sa neustále doťahovali, ale do polčasu narástlo ich manko až na osem bodov. Poľky ťahala najmä Mavungová, aj vďaka nej si domáce družstvo v ďalšom priebehu držalo osem až desaťbodový náskok. Slovenky však neskladali zbrane, päť minút pred koncom prehrávali iba 51:55 a nadychovali sa ku koncovke. Poľky si však víťazstvo nenechali vziať, odskočili na 63:53 a záver si už skúsene postrážili.
ďalší program v C-skupine:
streda 11. marca
18.00 Rumunsko - Cyprus (Sibiu)
sobota 14. marca
17.00 h: SLOVENSKO - Cyprus (Bratislava)
18.00 h: Rumunsko - Poľsko (Sibiu)
utorok 17. marca
18.00 h: SLOVENSKO - Rumunsko (Bratislava)
18.00 h: Cyprus - Poľsko (Limassol)
tabuľka C-skupiny:
1. Poľsko 4 4 0 307:203 8
2. SLOVENSKO 4 2 2 268:240 6
3. Rumunsko 3 1 2 172:236 4
4. Cyprus 3 0 3 173:241 3