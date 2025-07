Slovenky prehrali v druhom zápase kvalifikácie ME

Kvalifikácia na ME žien do 22 rokov:



Púchov



SLOVENSKO - Poľsko 1:3 (23, -14, -15, -21)







konečná tabuľka C-skupiny:



1. Poľsko 2 2 0 6:1 6*



2. SLOVENSKO 2 1 1 4:3 3



3. Anglicko 2 0 2 0:6 0







*-postup















Púchov 5. júla (TASR) - Slovenské volejbalistky prehrali s Poľskom 1:3 v ich druhom zápase kvalifikácie ME do 22 rokov. Na domácej palubovke v Púchove síce vyhrali prvý set, no v ďalších troch ťahali za kratší koniec a z prvenstva v skupine sa tak tešili Poľky. Slovenky mali šancu dostať sa na ME cez tabuľku druhých tímov, v ktorej priebežne figurovali na 3. mieste za prvými dvoma postupovými.