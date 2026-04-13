Slovenky prehrali v druhom zápase s Taliankami 4:6
Autor TASR,aktualizované
Budapešť 13. apríla (TASR) - Slovenské hokejistky si na turnaji A-skupiny I. divízie MS v Budapešti pripísali prvú prehru. V pondelok vo svojom druhom vystúpení na šampionáte podľahli Taliankam 4:6 a klesli v tabuľke priebežne na tretie miesto.
Lucia Halušková síce poslala svoj tím už v 12. sekunde do vedenia, ale súperky ešte v úvodnej tretine tromi gólmi otočili skóre a v ďalších minútach diktovali tempo hry. Zverenky trénera Miroslava Mosnára dokázali za stavu 2:6 už len dvoma presnými zásahmi znížiť, nepomohla im ani záverečná power play bez brankárky. Za najlepšiu hráčku SR vyhlásili Nelu Lopušanovú, ktorá mala rovnako ako Halušková a Barbora Kapičáková bilanciu 1+1.
Slovenky vstúpili do turnaja v nedeľu suverénnym víťazstvom 7:0 nad Čínou. Na MS odohrajú ešte tri stretnutia, najbližšie sa stretnú v stredu o 16.00 h s domácimi Maďarkami. Následne ich čakajú duely s Nórskom a Francúzskom. Miestenku do elitnej kategórie MS si vybojuje iba víťaz turnaja.
turnaj A-skupiny I. divízie MS:
SLOVENSKO - Taliansko 4:6 (1:3, 1:3, 2:0)
Góly: 1. Halušková, 28. Matejková (Košecká, Halušková), 45. Lopušanová (Tóthová, Kapičáková), 46. Kapičáková (Lopušanová) - 1. Fortinová (Stockerová, Rovereová), 6. Reyesová (Rovereová, Mattiviová), 12. Rovereová (Reyesová, Guerreirová), 33. Caumová (Mattiviová, Fortinová), 37. Reyesová (Roverová, Fortinová), 39. Caumová (Mattiviová, Fortinová). Vylúčené: 4:3 na 2 min., presilovky: 1:3, oslabenia: 0:0, 109 divákov.
Zostava SR: Debnárová (41. Tomečková) - Bednárik, Košecká, Leskovjanská, L. Šuliková, Gálisová, Drábeková, Janeková, Krákorová - L. Halušková, Hlinková, Blichová - Lopušanová, Tóthová, Kapičáková - Fančovičová, Beňáková, Matejková - Paulínyová, Jancsóová, Nemčeková
hlasy po zápase /zdroj: Instagram SZĽH/:
Nela Lopušanová, útočníčka SR (v zápase 1+1): „Mali sme dobrý štart, dali sme hneď gól. Asi sme si mysleli, že to bude strašne ľahký zápas, následne sme inkasovali a dostali aj ďalšie góly. V druhej tretine sme pykali za tri fauly, musíme sa z toho poučiť. V tretej tretine sme hrali dobre, Talianky už boli viac unavené, čo sme si aj v šatni povedali. Už to bolo fajn, ale nestačilo to. Poučíme sa z chýb, už sa pozeráme na ďalšie zápasy.“
Miroslav Mosnár, hlavný tréner SR: „Mali sme výborné prvé striedanie, hneď sme dali gól. Potrebujeme však ustáť kritické momenty hneď po góle, o tom sa neustále bavíme. Dostali sme gól na 1:1 a to trochu s nami zatriaslo. Po druhom inkasovanom góle sme boli ustráchaní, na puku sme sa akoby trochu báli. Po prvej tretine sme prehrávali 1:3. V druhej sme sa dopustili troch faulov a Talianky nám dali tri góly z presiloviek. Posledná tretina bola z našej strany najlepšia. My však potrebujeme odohrať zápas naplno 60 minút. Dievčatá ukázali, že keď majú náladu, tak hrať vedia. Potrebujeme zabrať vtedy, keď sa zápas láme a udržať súpera na dištanc.“
ďalší výsledok:
Nórsko - Francúzsko 1:4 (1:1, 0:1, 0:2)
ďalší program:
19.30 Maďarsko - Čína
tabuľka:
1. Taliansko 2 2 0 0 0 8:5 6
2. Francúzsko 2 1 0 1 0 6:4 4
3. SLOVENSKO 2 1 0 0 1 11:6 3
4. Maďarsko 1 0 1 0 0 3:2 2
5. Nórsko 2 0 0 0 2 2:6 0
6. Čína 1 0 0 0 1 0:7 0
