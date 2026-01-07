Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Slovenky prehrali v generálke v Toronte s Maďarskom

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Slovenky odštartujú šampionát stretnutím s USA v sobotu 10. januára.

Autor TASR
Toronto 7. januára (TASR) - Slovenská ženská hokejová reprezentácia do 18 rokov v generálke pred štartom MS v Kanade prehrala s Maďarskom 5:6 po predĺžení, keď v závere neudržala tesný náskok. Hetrik zaznamenala Nela Lopušanová. Zápas sa hral v Toronte. Slovenky odštartujú šampionát stretnutím s USA v sobotu 10. januára.



Prípravný zápas hráčok do 18 rokov:

Slovensko – Maďarsko 5:6 po predĺžení (2:1, 1:1, 2:3 - 0:1)

Góly SR: 16. Karkošková (Juríková, Lopušanová), 16. Lipčáková, 26. Lopušanová, 44. Lopušanová, 53. Lopušanová

zostava SR 18 ženy: Sumegová – Letaši, Rošková, Roštecká, Čellárová, Konrádová, Luptáková, Kubáňová – Hirjaková, Karkošková, Ševčíková – Juríková, Mikulášiková, Lopušanová – Miškovičová, Nogová, Lipčáková – Gerö, Krištofíková, Plvanová



Program SR 18 na MS v Kanade (časy sú v SEČ)

SOBOTA 10. JANUÁRA

USA – Slovensko (15.00)

NEDEĽA 11. JANUÁRA

Fínsko – Slovensko (18.30)

UTOROK 13. JANUÁRA

Česko – Slovensko (15.00)

ŠTVRTOK 15. JANUÁRA/PIATOK 16. JANUÁRA

štvrťfinále (15.00, 18.30, 22.00 alebo 1.30)
