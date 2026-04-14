Utorok 14. apríl 2026Meniny má Justína
Slovenky prehrali v kvalifikácii o postup na MS vo Fínsku 2:4

Na archívnej snímke tréner slovenskej ženskej futbalovej reprezentácie Peter Kopúň. Foto: TASR - František Iván

Autor TASR
Helsinki 14. apríla (TASR) - Slovenské futbalové reprezentantky zaznamenali druhú prehru v kvalifikácii o postup na MS 2027. V utorňajšom stretnutí 3. skupiny B-divízie podľahli na umelom trávniku v Helsinkách favorizovaným Fínkam 2:4.

Domáce sa ujali vedenia už vo 4. minúte zásluhou Katariiny Kosolovej a v 22. minúte zvýšila na 2:0 Adelina Engmanová. Zverenky trénera Petra Kopúňa dvakrát znížili, keď v 35. minúte skórovala útočníčka Klaudia Fabová a krátko po presnom zásahu Pauliny Nyströmovej upravila na 2:3 z pohľadu hostiek z pokutového kopu v 71. minúte striedajúca Patrícia Hmírová. Eva Nyströmová však už v 75. minúte prinavrátila Fínkam dvojgólové vedenie, ktoré si už domáce postrážili. Slovenská ženská reprezentácia tak na historicky prvé víťazstvo na Fínskom naďalej čaká.

V ďalšom dueli 3. skupiny sa stretli Lotyšky a Portugalčanky. Slovenky sa pred koncom ich súboja nachádzali na priebežnej 3. priečke s tromi bodmi. V sobotu 18. apríla o 16.00 h v Prešove privítajú Portugalsko.



kvalifikácia MS žien 2027


B-divízia - 3. skupina:

Fínsko – Slovensko 4:2 (2:1)

Góly: 4. Kosolová, 22. Engmanová, 67. P. Nyströmová, 75. E. Nyströmová - 35. Fabová, 71. Hmírová (z 11 m). Rozhodkyne: Dowleová - Carneyová, Williamsová (všetky V.Brit.), ŽK: Bartovičová, Šurnovská.

Fínsko: Koivunenová - E. Koivistová, E. Nyströmová, Tynniläová, Lehtolová - Sirenová, Ölingová, Summanenová (54. V. Koivistová), Engmanová (82. Franssiová), Kosolová (66. P. Nyströmová) - Lindströmová (82. Seveniusová)

SR: Korenčiová - Retkesová, Bartovičová, Fischerová, Maťavková, Vojteková - Škorvánková (78. Kaláberová), Mikolajová (78. Žemberyová), Šurnovská (65. Gondová), Morávková (65. Hmírová) - Fabová (86. Hrúziková)



tabuľka:

1. Portugalsko 2 2 0 0 6:0 6

2. Fínsko 3 2 0 1 7:5 6

3. SLOVENSKO 3 1 0 2 5:10 3

4. Lotyšsko 2 0 0 2 3:6 0
