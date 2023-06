Slovenky prehrali v play off o štvrťfinále ME s Nemkami 69:79

Na snímke tréner slovenskej basketbalovej reprezentácie žien Juraj Suja kričí počas zápasu play-off o postup do štvrťfinále Slovensko - Nemecko na ME v basketbale žien v slovinskej Ľubľane v utorok 20. júna 2023. Foto: TASR - Martin Baumann

ME 2023 basketbalistiek v Slovinsku (Ľubľana/Slovin.):



play off o štvrťfinále



Nemecko - SLOVENSKO 79:69 (44:36)



najviac bodov Nemecka: Gülichová 26, Fiebichová 15, Geiselsöderová 8



zostava a body SR: Wrzesiňská 18, Jakubcová 16, Moravčíková 13, Páleníková 12, Buknová 0 (Oroszová 5, Mištinová 4, Dudášová 1, Stašová 0)



TH: 9/6 – 14/9, Fauly: 11 - 17, Trojky: 9 - 6, Rozhodovali: Kozlovskis, Aunkrogers (obaja Lot.), Vulič (Chor.), štvrtiny: 21:19, 23:17, 17:12, 18:21.

Ľubľana 20. júna (TASR) - Basketbalistky Slovenska skončili svoje účinkovanie na majstrovstvách Európy v slovinskej Ľubľane, v play off zápase o účasť vo štvrťfinále prehrali s Nemeckom 69:79. K postupu medzi najlepšiu osmičku nepomohlo ani 18 bodov v podaní kapitánky Barbory Wrzesińskej. Slovenky tak obsadia na ME 2023 s najväčšou pravdepodobnosťou 12. priečku.Od úvodu sa hrala výrazne ofenzívne ladená partia, čo viac vyhovovalo slovenskému tímu, ktorý bol aktívnejší. K dobrému doskakovaniu sa opätovne pridala úspešná streľba za tri body a výsledkom bol zisk vedenia. Nemecko však robilo problémy vysokým a agresívnym pressingom, preto bol duel v podstate vyrovnaný. O čosi lepšie bol na tom napokon súper Sloveniek, prvú časť vyhral 21:19. V druhej desaťminútovke sa začala prejavovať výšková prevaha a nesmierne efektívna streľba za tri body Nemecka, ale slovenský tím sa dokázal aj s týmito okolnosťami popasovať a dlho sa držať na rozdiel jedného útoku. Všetko to vychádzalo hlavne z kolektívnej hry a dobrej disciplíny. Pred koncom prvého polčasu si ale Slovenky neustrážili najmä Gülichovú, Nemky nasmerovala k polčasovému vedeniu 44:36.Slovenský výber bol odhodlaný urobiť po prestávke niečo s negatívnym vývojom stretnutia, ale narážal na horšiu úspešnosť streľby a tiež to, že Nemecko bolo v podkošovom priestore mimoriadne efektívne. Tím trénera Juraja Suja nevzdával aj napriek všetkému boj, avšak súper už hral s obrovskou ľahkosťou a bolo to ťažké zastaviť. Oddychový čas pomohol, po ňom sa podarilo skorigovať stav na 48:61 po troch štvrtinách. V záverečnej časti sa podarilo Slovenkám nadýchnuť k tlaku a mierne zdramatizovať súboj o miesto vo štvrťfinále, ale Nemecko si už skúsene strážilo dvojciferný náskok a najmä pokračovanie na turnaji.