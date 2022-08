Slovenské volejbalistky prehrali v príprave s Českom

Prípravný zápas – ženy – Budapešť - sobota:



SLOVENSKO – Česko 0:3 (-19, -19, -18)



Slovensko: Radosová 6, Te. Hrušecká 4, Šunderlíková 11, Žernovič 12, Abrhámová 5, Koseková 0, liberá Pállová a Jančová (Palgutová 1, Ovečková 0, K. Fričová 4, Körmendyová 0). Tréner: M. Mašek.







Michal Mašek, tréner Slovenska /zdroj: svf.sk/: „Po ťažkom piatkovom zápase s Maďarkami, v ktorom sme išli „na krv“, sme proti Češkám odohrali vlažné stretnutie. Od začiatku duelu sme hrali mäkko a v momentoch, keď sme mali pritvrdiť, sa to nestalo. So súperom sme držali v sete vyrovnaný stav do osemnásteho bodu a potom nám Češky ušli. Rozobrali sme si to a musíme sa z toho poučiť do zápasu, ktorý nás čaká o týždeň v sobotu. To je teraz pre nás najdôležitejšie, aby sme vstúpili do kvalifikácie čo najlepšie.“

Budapešť 14. augusta (TASR) - Po piatkovom víťazstve 3:2 nad domácim Maďarskom prehrali slovenské volejbalistky v sobotňajšom prípravnom dueli s Českom 0:3. Vo všetkých troch setoch sa nedostali nad 20 bodov. Bodovo sa najviac darilo smečiarke Márii Žernovič, ktorá zaznamenala 12 bodov a univerzálke Karin Šunderlíkovej, ktorá si pripísala 11 bodov.Pre Slovenky bol dvojzápas v Budapešti generálkou pred kvalifikáciou o postup na ME 2023, ktorá sa začne v sobotu 20. augusta, keď v Poprade privítajú Lotyšsko.