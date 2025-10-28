< sekcia Šport
Slovenky prehrali v príprave s Maďarkami 0:1
O jediný gól zápasu sa postarala v 9. minúte Viktória Szabóová, keď spoza šestnástky prelobovala slovenskú obranu a aj brankárku Tóthovú.
Senec 28. októbra (TASR) - Slovenské futbalistky prehrali aj vo svojom druhom prípravnom zápase v rámci októbrového asociačného termínu. Po prehre s Ukrajinou 1:2 nestačili v utorok v Senci ani na výber Maďarska, podľahli 0:1.
prípravný zápas
SLOVENSKO - Maďarsko 0:1 (0:1)
Góly: 9. Szabóová. Rozhodovali: Zechnerová - Iskinová, Andersonová (všetky Rak.)
Slovensko: Tóthová - Horváthová, Košíková (59. Retkesová), Fischerová, Matušicová (90. Vargová) - Mikolajová (67. Hmírová), Surová (90. Kaláberová), Šurnovská - Škerdová, Fabová (67. Martišková), Morávková (67. Hrúziková)
Maďarsko: Brzykcyová - Nagyová, Kovácsová, Némethová (46. Csikiová), Palakovicsová - Csiszarová - Mayerová (81. Siklérová), Fenyvesiová (63. Süleová), Pusztaiová (46. Pápaiová), Szabóová - Pulinsová
hlasy po zápase /zdroj TASR/:
Peter Kopúň, tréner SR: „Nie je čo hodnotiť. My sme mali svetlé momenty až v druhom polčase, ten prvý polčas sme vôbec nehrali tak, ako som si predstavoval. Chápem, že prvý zápas nám zobral sily tým, že sme hrali dlho v oslabení, ale ak chceme ísť ďalej a posúvať sa, tak už musia prebrať zodpovednosť ďalšie hráčky a aj mladé. Dnes nám absolútne prvý polčas nevychádzal, ale vďaka Bohu, že v druhom sme ukázali zopár pekných momentov.“
Michaela Martišková, ktorá odohrala počas zrazu prvé zápasy v reprezentácii: „Bol to fyzicky náročný zápas, čo mohli aj diváci vidieť. Maďarky boli viac dominantné na lopte a my sme si tú loptu možno niekedy až tak nevážili, čo nás potom stálo veľa síl dozadu. Dostali sme smoliarsky gól. Hrať za reprezentáciu je splnený sen a som veľmi za to vďačná.“
Martina Šurnovská, hráčka SR: „Sme smutné. Bol to viac-menej vyrovnaný zápas, my sme sa snažili hrať, oni hrali dosť dlhé lopty, ktoré sme nie úplne najlepšie zachytávali. A dostali sme tiež taký smoliarsky gól. Neviem, či to brankárke ešte nejako sfúklo, lebo na na začiatku fúkalo.“
