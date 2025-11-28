Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Slovenky prehrali v príprave s tímom USA do 23 rokov 0:1

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Zápas bol pre Slovenky súčasťou prípravy na kvalifikáciu MS 2027, ktorú odštartujú v marci.

Senec 28. novembra (TASR) - Slovenské futbalové reprezentantky prehrali v piatkovom prípravnom zápase v Senci s tímom USA do 23 rokov 0:1. Bol to pre ne záverečný duel v tomto kalendárnom roku. Jediný gól zápasu strelila už v 5. minúte kapitánka amerického tímu Ally Sentorová.

Zápas bol pre Slovenky súčasťou prípravy na kvalifikáciu MS 2027, ktorú odštartujú v marci.



prípravný zápas /Senec/:

Slovensko - USA „23“ 0:1 (0:1)

Gól: 5. Sentorová

Zostava SR: Geletová (46. Huber-Tóthová) - Retkesová, Košíková, Fischerová, Matušicová (90.+1 Vargová) - Hmírová (60. Škerdová), Mikolajová (60. Kaláberová), Vojteková, Maťavková (80. Surová), Morávková (60. Hrúziková) - Fabová (80. Šurnovská)

.

