Slovenky prehrali v prvom prípravnom dueli so Slovinskom

Prípravný zápas v Púchove:



Slovensko - Slovinsko 2:3 (19, -21, 23, -22, -13)

Púchov 4. augusta (TASR) - Slovenské volejbalistky prehrali v piatok v prvom z troch prípravných stretnutí so Slovinskom 2:3. Domáce hráčky viedli v Púchove 2:1 na sety, ale súperky dokázali skóre otočiť a v rozhodujúcom tajbrejku triumfovali 15:13.Pre zverenky trénera Michala Mašeka sú zápasy súčasťou prípravy na ME, so Slovinkami sa ešte stretnú v rovnakom dejisku v sobotu (17.00 h) i v nedeľu za zatvorenými dverami (11.00 h).