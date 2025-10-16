Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 16. október 2025Meniny má Vladimíra
< sekcia Šport

Slovenky prehrali v úvodnom dueli Euro Cupu na palubovke Poľska 20:28

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Slovenky sa proti kompaktne hrajúcemu súperovi v úvodnej pasáži herne trápili.

Autor TASR
Mielec 16. októbra (TASR) - Slovenským hádzanárkam nevyšiel vstup do EHF Euro Cupu. V prvom dueli 1. skupiny prehrali vo štvrtok v poľskom meste Mielec s domácou reprezentáciou 20:28. V nedeľu privítajú v bratislavskej Gopass Aréne olympijské šampiónky z Nórska (14.00 h).

Slovenky sa proti kompaktne hrajúcemu súperovi v úvodnej pasáži herne trápili. Ratvajská síce dokázala na otvárací gól domácich reagovať vyrovnaním, potom však nasledovala trojgólová šnúra poľského tímu a jeho náskok 4:1. Družstvu trénera Jana Beňadika sa v útoku vôbec nedarilo, za prvých 20 minút sa jeho zverenky presadili gólovo iba trikrát a zaostávali tak už výrazne 3:10. Holejová a Vargová sa nepresadili ani zo značky siedmich metrov.

Po prvom polčase mali Poľky sľubný náskok 15:8 a ten v druhom s prehľadom kontrolovali. Herne mali naďalej navrch a v 48. minúte sa po trojgólovej šnúre dostali prvýkrát do dvojciferného vedenia - 23:13. Hosťujúce družstvo v závere skóre už iba prikrášlilo na konečný rozdiel ôsmich gólov. V domácom drese sa strelecky najviac darilo Magde Balsamovej, autorke desiatich presných zásahov. V tíme Slovenska bola najlepšou strelkyňou Barbora Lanczová s piatimi gólmi.

EHF Euro Cup je súťaž určená pre národné tímy, ktoré už majú istú účasť na ME 2026 a nemusia hrať kvalifikáciu. Z oboch štvorčlenných skupín postúpia do semifinále prvé dva tímy. Štvrtým účastníkom „slovenskej“ skupiny je Rumunsko. V 2. skupine figurujú Dánsko, Maďarsko, Turecko a Česko.



EHF Euro Cup - 1. skupina:

Poľsko - Slovensko 28:20 (15:8)

Najviac gólov Poľska: Balsamová 10/5, Rosiaková 4, Kobyliňská 3/1, Nocuňová 3. Zostava a góly SR: Jablonská, Furgaláková - Pénzes 1, Holejová 4, Lanczová 5/2, Pastorková 1, Ratvajská 2, Bujnochová 1, Dmytrenková 3, Hudáková, Ščípová, Györiová, Vargová 1, Bačenková 1, Lengyel 1, Dvorščáková

Rozhodovali: Duplijová, Pobedrinová (obe Ukr.), vylúčenia: 5:4, 7m hody: 6/6 - 4/2



ďalší výsledok 1. kola:

Nórsko - Rumunsko 29:27 (16:11)



tabuľka:

1. Poľsko 1 1 0 0 28:20 2

2. Nórsko 1 1 0 0 29:27 2

3. Rumunsko 1 0 0 1 27:29 0

4. Slovensko 1 0 0 1 20:28 0



nasledujúci program:

nedeľa 19. októbra

14.00 Slovensko - Nórsko (Bratislava)

18.00 Rumunsko - Poľsko (Craiova)
.

Neprehliadnite

ČERŇANSKÁ: V severoamerickom pohári chceme medaily, vo svetovom top 10

PRI ROŽŇAVE SA ZRAZILI DVA VLAKY: Sedem ľudí je v kritickom stave

POLÍCIA ŽIADA O POMOC: Muž sa vo vlaku dopustil hrubej neslušnosti

Slovenčina: Prečo nemáme vybrané slová po f?