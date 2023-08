Slovenky prehrali v záverečnom prípravnom stretnutí so Slovinkami 1:2

PRÍPRAVNÉ STRETNUTIE – PÚCHOV – NEDEĽA:



SLOVENSKO – SLOVINSKO 1:2 (25, -16, -26)



Rozhodoval: Kohút, bez divákov.



SLOVENSKO: Herelová 8, Ovečková 0, Šepeľová 9, Abrhámová 7, Šunderlíková 5, Palgutová 16, liberka Magdinová (Koseková 2, K. Fričová 1, Návratová 3). Tréner: M. Mašek.

Púchov 6. augusta (TASR) - V záverečnom prípravnom stretnutí v Púchove so Slovinskom podľahli slovenské volejbalistky tomuto súperovi 1:2. Duel, ktorý sa hral bez divákov, sa hral na tri sety.V záverečnom týždni prípravy pred ME odohrajú slovenské volejbalistky ešte dve stretnutia v Belgicku proti domácim volejbalistkám a odtiaľ odcestujú 15. augusta už do dejiska šampionátu – estónskeho Tallinnu. Informoval portál svf.sk.Michal Mašek, tréner Slovenska /zdroj: www.svf.sk/: "