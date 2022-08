Slovenky prehrali vo finále ME18 s Bulharkami, chlapcom ušiel bronz

La Rochelle 3. augusta (TASR) - Slovenské tenistky do 18 rokov získali na majstrovstvách Európy tímov vo Francúzsku strieborné medaily. V stredajšom finále prehrali so štvrtými nasadenými bulharskými rovesníčkami 0:2. Družstvo tvorili Nikola Daubnerová, Nina Vargová a Irina Balusová pod vedením kapitána Martina Zathureckého.



Slovenský tím chlapcov do 18 rokov podľahol v zápase o tretie miesto dvojkám "pavúka" z Česka 1:2. Peter Benjamín Privara, Peter Naď a Michal Krajčí s kapitánom Ľubomírom Kurhajcom tak tesne nezískali medailu.