Slovenky prehrali vo finále s Talianskom 0:2

finále finálového turnaja Pohára Billie-Jean Kingovej:



SLOVENSKO - Taliansko 0:2



Viktória Hrunčáková - Lucia Bronzettiová 2:6, 4:6



Rebecca Šramková - Jasmine Paoliniová 2:6, 1:6



Malaga 20. novembrsa (TASR) - Slovenské tenistky neuspeli vo finále na finálovom turnaji Pohára Billie-Jean Kingovej v Malage. Favorizovanému Taliansku podľahli 0:2. O rozhodujúci druhý bod pre talianske farby sa zaslúžila Jasmine Paoliniová, ktorá v dueli tímových jednotiek zdolala Rebeccu Šramkovú hladko 6:2, 6:1..Slovenky nevyužili šancu na zisk druhého titulu v prestížnej tímovej súťaži. V novembri 2002 vyhrali v španielskom Maspalomase Pohár federácie po triumfe 3:1 nad domácim družstvom. Napriek prehre s Talianskom dosiahli v Malage obrovský úspech. Na ceste do finále postupne vyradili USA, Austráliu i Veľkú Britániu.Šramková mala proti Paoliniovej za stavu 2:2 k dispozícii prvý brejkbal. Talianka ho však odvrátila a v ďalších minútach ovládla dianie na dvorci. Získala štyri gemy za sebou a prvý set sa stal jasne jej korisťou. Paoliniová potvrdzovala, prečo v tomto roku postúpila do finále na Roland Garros i vo Wimbledone, mala navrch vo výmenách, výborne pokrývala celý kurt. V druhom dejstve si po dvoch brejkoch vybudovala náskok 5:1 a zápas už dotiahla do úspešného konca.