Sobota 21. marec 2026
Slovenky prehrali vo futsale s Ukrajinou 1:7

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR Pavel Neubauer

Autor TASR
Vranov nad Topľou 21. marca (TASR) - Slovenské reprezentantky vo futsale prehrali aj v druhom z dvojice prípravných duelov vo Vranove nad Topľou s Ukrajinou vysoko 1:7. V prvom dueli im podľahli 0:7.

Slovenskú reprezentáciu čaká v rámci ďalšej prípravy najbližší zápas v Anglicku, kde sa stretne s domácim výberom.



prípravný zápas žien:

Slovensko - Ukrajina 1:7 (0:4)

Góly: 22. Tyčiaková - 2. Ševčuková, 11. Djačuková, 14., 30. a 40. D. Kovšyková, 18. Tkačenková, 38. S. Kovšyková
.

