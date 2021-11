Slovenky prehrali vo Švédsku 0:3, podľa Kopúňa nesklamali

kvalifikácia MS 2023 žien:

A-skupina:



Švédsko - SLOVENSKO 3:0 (1:0)

Góly: 19. Hurtigová, 59. Rolfová, 69. Curmarková

zostava SR: Korenčiová - Košíková, Bartovičová, Fischerová, Vojteková - Mikolajová (74. Panáková), Bíróová (60. Lemešová), Škorvánková (90.+2 Ondrušová) - Maťavková, Žemberyová (75. Fabová), Šurnovská (60. Hmírová)

Malmö 30. novembra (TASR) - Slovenské futbalové reprezentantky nestačili v piatom vystúpení v kvalifikácii MS 2023 v Malmö na domáce Švédky, s favoritkami A-skupiny prehrali 0:3. Zverenky trénera Petra Kopúňa sú v tabuľke so ziskom štyroch bodov na predposlednej 4. priečke."Švédky mali zápas pevne v rukách, my sme párkrát ukázali, že máme schopnosti zahroziť, ale dostali sme sa len po šestnástku. Výsledok je, myslím si, akceptovateľný, sila švédskeho ženského futbalu je veľká, je to absolútna svetová špička. Ak by sme zobrali len výsledky z dneška a ten z roku 2019 0:7, je tam zrejmý rozdiel v náš prospech. Aj preto, že tentoraz sme výkonom nesklamali, ani ako jednotlivkyne, ani ako tím."