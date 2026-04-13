Slovenky pricestovali do Helsínk, Kopúň: Ťažký zápas
Zverenky trénera Petra Kopúňa si uvedomujú, že ich čaká náročný duel.
Autor TASR
Helsinki 13. apríla (TASR) - Slovenské futbalové reprezentantky v pondelok pricestovali do Helsínk, kde v utorok odohrajú zápas kvalifikácie o postup na MS 2027 proti domácim Fínkam. V popoludňajších hodinách absolvovali tímový tréning.
Zverenky trénera Petra Kopúňa si uvedomujú, že ich čaká náročný duel. Hlavným cieľom je urobiť bodový krok k cieľu, ktorým je druhá priečka v skupine. Fínky sa pod vedením Marka Salorantu stretli so Slovenkami štyrikrát, pričom bilancia hovorí v prospech severaniek – tri zápasy sa skončili ich víťazstvom, jedenkrát sa zrodila remíza. Slovenský kouč chce túto nepriaznivú bilanciu vylepšiť vo svoj prospech, ale najdôležitejšie je podľa neho naplniť cieľ. „Bude to ťažký zápas, ale my sa chceme pobiť o druhé miesto,“ uviedol pre oficiálnu stránku Slovenského futbalového zväzu (SFZ).
Skúsenosti s fínskym družstvom má aj stredopoliarka Ľudmila Maťavková: „Napriek tomu, že máme s Fínskom nepriaznivú bilanciu, ja mám veľmi pekné spomienky na náš posledný duel proti nim v Lige národov, v ktorom sa v Trnave zrodila remíza 2:2. Podľa mňa to bol náš najlepší výkon, aký som v národnom tíme zažila. Práve preto by sme sa mali naň nadviazať. Keby sa nám to podarilo, myslím si, že neodídeme bodovo naprázdno.“ Obrankyňa Laura Retkesová si naopak s tímom zo severu Európy zmeria sily prvýkrát. „Ja som proti nim ešte nehrala, ale od spoluhráčok a trénera mám dostatok informácií. Sú to fyzicky veľmi dobre pripravené hráčky a my sa budeme chcieť proti nim presadiť svojou ofenzívnou hrou. Musíme však byť veľmi pozorné a robiť čo najmenej chýb, iba tak môžeme byť úspešné,“ konštatovala pred zápasom.
Slovenky majú po dvoch dueloch v tabuľke 3. skupiny B-divízie na konte tri body a patrí im tretia pozícia za Portugalskom, Fínskom a pred Lotyšskom. Prvé tri tímy postúpia do play off, ktoré sa potom odohrá systémom doma - vonku.
