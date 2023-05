Slovenky privítajú v baráži PBJK o I. svetovú skupinu Argentínu

Londýn 24. mája (TASR) - Slovenské tenistky nastúpia v novembrovej baráži o účasť v 1. svetovej skupine Pohára Billie-Jean Kingovej doma proti Argentíne. Rozhodol o tom stredajší žreb v londýnskej centrále Medzinárodnej tenisovej federácie (ITF). Víťaz duelu postúpi do kvalifikácie o finálový turnaj 2024.



Slovenky boli pri žrebe najvyššie nasadené. Okrem Argentíny ešte mohli dostať za súpera Rakúsko, Kolumbiu, Maďarsko, Kórejskú republiku, Holandsko, Srbsko alebo Švédsko. Slovenskému tímu v apríli tesne ušiel postup na tohtoročný finálový turnaj v Seville, keď na harde v bratislavskom NTC prehral s Talianskom 2:3. S Argentínčankami majú Slovenky priaznivú bilanciu 1:0, v roku 1998 ich zdolali 4:1 v dueli II. svetovej skupiny na antuke v Buenos Aires.



Generálny sekretár Slovenského tenisového zväzu Igor Moška vyslovil so žrebom spokojnosť. "Veľmi sa teším, že budeme hrať doma. Pevne verím, že kapitánovi Matejovi Liptákovi sa podarí zostaviť najsilnejší možný tím, že zvíťazime a v roku 2024 budeme môcť opäť bojovať o postup na finálový turnaj,. Argentínčanky teraz nemajú vo svojom strede nejakú hviezdu, no v tímových súťažiach favoriti neexistujú. Všetko treba potvrdiť výkonmi na kurte. Hrať sa bude v NTC, povrch zvolíme po konzultácii s kapitánom a hráčkami," uviedol pre TASR Moška.