Slovenky proti USA a Dánsku so Šramkovou, no bez Schmiedlovej

program kvalifikačnej skupiny:



Časy stretnutí:



11. apríla 15.00 SLOVENSKO – Dánsko



12. apríla 15.00 USA - Dánsko



13. apríla 15.00 SLOVENSKO – USA

Bratislava 13. marca (TASR) - Štvorica slovenských tenistiek Rebecca Šramková, Viktória Hrunčáková, Renáta Jamrichová a Tereza Mihalíková figuruje v nominácii kapitána Mateja Liptáka na kvalifikačné stretnutia Pohára Billie Jean Kingovej. Pre zranenie však chýba Anna Karolína Schmiedlová. Slovenky privítajú v aprílovej kvalifikačnej skupine výbery USA a Dánska.Hrať sa bude od 11. do 13. apríla 2025 v Peugeot aréne Národného tenisového centra. Víťaz skupiny sa prebojuje na finálový turnaj do čínskeho Šen-čenu.Slovenky majú s Američankami priaznivú bilanciu 2:0. Vlani ich zdolali v 1. kole finálového turnaja v Malage 2:1 a dokráčali až do finále, v ktorom prehrali s Talianskom 0:2. Proti tímu USA uspeli 2:1 aj v prvom vzájomnom dueli na finálovom turnaji v Prahe v roku 2021. S Dánkami sa slovenský tím ešte nestretol.Slovenky však nenastúpia proti Slovinkám v najsilnejšom zložení. Aktuálnou líderkou slovenského tímu je Rebecca Šramková, v súčasnosti pevne usadená v prvej svetovej päťdesiatke rebríčka WTA. V tíme je aj skúsená Viktória Hrunčáková či mladá Renáta Jamrichová. Deblovou jednotkou Slovenska je Tereza Mihalíková. Schmiedlová je však zranená a bude chýbať.uviedol Lipták.Kapitán výberu už hneď po žrebe vyjadril nespokojnosť s dejiskom finálového turnaja, keďže podľa neho je to logisticky komplikované, ale na kvalifikačné zápasy sa teší:Slovenky sa z titulu na majstrovstvách sveta družstiev v tenise tešili v roku 2002. Spojené štáty americké titul v Pohári federácie, neskôr v Pohári Billie Jean Kingovej, získali osemnásťkrát, čo je najviac spomedzi všetkých tímov v súťaži. Dánsko zatiaľ netriumfovalo.