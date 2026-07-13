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Slovenky s historickým úspechom na MS, siahali na bronz
Unifikovaný futbal spája v jednom tíme športovcov s intelektuálnym znevýhodnením a unifikovaných partnerov bez intelektuálneho znevýhodnenia.
Autor TASR
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Paríž 13. júla (TASR) - Slovenské reprezentantky v unifikovanom futbale dosiahli na majstrovstvách sveta Špeciálnych olympiád v Paríži historické umiestenie, keď v elitnej prvej divízii obsadili v silnej konkurencii štvrté miesto. Na dosah mali aj medailu, no v dueli o bronz prehrali v rozstrele s Thajskom.
Unifikovaný futbal spája v jednom tíme športovcov s intelektuálnym znevýhodnením a unifikovaných partnerov bez intelektuálneho znevýhodnenia. Za Slovensko sa v Paríži predstavil 11-členný tím, ktorý podľa pravidiel tvorilo šesť reprezentantiek športovej organizácie Špeciálne olympiády Slovensko a päť unifikovaných partneriek. MS sa konali celkovo tretíkrát a premiérovo v Európe, pričom v Paríži sa predstavilo 24 reprezentácií – 12 mužských a 12 ženských tímov.
Slovenky pod vedením hlavného trénera Jozefa Švrhovného a druhej trénerky Evy Jantákovej sa po víťazstvách nad Egyptom (2:0), Kanadou (6:0) a Hongkongom (6:0) prebojovali medzi štyri najlepšie tímy sveta. V semifinále ich zastavili obhajkyne titulu z Guatemaly, ktoré napokon celý šampionát vyhrali. V súboji o bronz proti Thajsku na štadióne Charléty prehrávali Slovenky v závere riadneho hracieho čase 3:4, ale v nadstavenom čase dokázali v posledných sekundách vyrovnať. O bronzových medailistkách napokon rozhodli penalty, v ktorých uspeli Thajčanky 3:1.
„Zápas o tretie miesto bol najnapínavejším zápasom celých majstrovstiev. Neustále sa bojovalo o každý meter ihriska,“ uviedla v tlačovej správe športová riaditeľka Špeciálnych olympiád Slovensko Martina Gogolová a dodala: „Pred štyrmi rokmi sme hrali v druhej divízii a naším cieľom bolo postúpiť do prvej, teda najsilnejšej divízie, čo sa nám aj podarilo. Dievčatá počas celého turnaja predvádzali neskutočné výkony a prekonali samy seba. Som na ne nesmierne hrdá. Skončiť na 4. mieste na majstrovstvách sveta v unifikovanom futbale je fantastický výsledok, o akom sníva množstvo športovcov.“
Jednou z výrazných opôr tímu bola iba 20-ročná obrankyňa Viktória Rebrošová. Pre mladú defenzívnu líderku, ktorej futbalovým vzorom je argentínska legenda Lionel Messi, boli MS v Paríži prvou veľkou medzinárodnou skúsenosťou. „So Špeciálnymi olympiádami som začala hrať futbal, keď som mala 16 rokov. Bola to pre mňa úplne nová skúsenosť. Futbal mi dal veľa sebavedomia a priviedol ma až sem,“ povedala Rebrošová. Hoci Slovensko napokon na medailu nedosiahlo, zostáva na výkon svojho tímu hrdá: „Počas celého turnaja sme sa nikdy nevzdali. A hoci sme prehrali s Thajskom, tešíme sa aj z ich úspechu. Vážime si každý okamih, ktorý sme spolu zažili. Najdôležitejšie je, že sme vždy hrali ako jeden tím a z lásky k futbalu. To bolo naše tajomstvo.“
Unifikovaný futbal spája v jednom tíme športovcov s intelektuálnym znevýhodnením a unifikovaných partnerov bez intelektuálneho znevýhodnenia. Za Slovensko sa v Paríži predstavil 11-členný tím, ktorý podľa pravidiel tvorilo šesť reprezentantiek športovej organizácie Špeciálne olympiády Slovensko a päť unifikovaných partneriek. MS sa konali celkovo tretíkrát a premiérovo v Európe, pričom v Paríži sa predstavilo 24 reprezentácií – 12 mužských a 12 ženských tímov.
Slovenky pod vedením hlavného trénera Jozefa Švrhovného a druhej trénerky Evy Jantákovej sa po víťazstvách nad Egyptom (2:0), Kanadou (6:0) a Hongkongom (6:0) prebojovali medzi štyri najlepšie tímy sveta. V semifinále ich zastavili obhajkyne titulu z Guatemaly, ktoré napokon celý šampionát vyhrali. V súboji o bronz proti Thajsku na štadióne Charléty prehrávali Slovenky v závere riadneho hracieho čase 3:4, ale v nadstavenom čase dokázali v posledných sekundách vyrovnať. O bronzových medailistkách napokon rozhodli penalty, v ktorých uspeli Thajčanky 3:1.
„Zápas o tretie miesto bol najnapínavejším zápasom celých majstrovstiev. Neustále sa bojovalo o každý meter ihriska,“ uviedla v tlačovej správe športová riaditeľka Špeciálnych olympiád Slovensko Martina Gogolová a dodala: „Pred štyrmi rokmi sme hrali v druhej divízii a naším cieľom bolo postúpiť do prvej, teda najsilnejšej divízie, čo sa nám aj podarilo. Dievčatá počas celého turnaja predvádzali neskutočné výkony a prekonali samy seba. Som na ne nesmierne hrdá. Skončiť na 4. mieste na majstrovstvách sveta v unifikovanom futbale je fantastický výsledok, o akom sníva množstvo športovcov.“
Jednou z výrazných opôr tímu bola iba 20-ročná obrankyňa Viktória Rebrošová. Pre mladú defenzívnu líderku, ktorej futbalovým vzorom je argentínska legenda Lionel Messi, boli MS v Paríži prvou veľkou medzinárodnou skúsenosťou. „So Špeciálnymi olympiádami som začala hrať futbal, keď som mala 16 rokov. Bola to pre mňa úplne nová skúsenosť. Futbal mi dal veľa sebavedomia a priviedol ma až sem,“ povedala Rebrošová. Hoci Slovensko napokon na medailu nedosiahlo, zostáva na výkon svojho tímu hrdá: „Počas celého turnaja sme sa nikdy nevzdali. A hoci sme prehrali s Thajskom, tešíme sa aj z ich úspechu. Vážime si každý okamih, ktorý sme spolu zažili. Najdôležitejšie je, že sme vždy hrali ako jeden tím a z lásky k futbalu. To bolo naše tajomstvo.“