Slovenky s prvou výhrou, Cyprus zdolali 70:59
Novembrový asociačný termín zakončia Slovenky v utorok 18. novembra o 18.00 h, v Ploješti nastúpia proti reprezentácii Rumunska.
Autor TASR
Limassol 15. novembra (TASR) - Basketbalistky Slovenska zaznamenali v C-skupine prvej fázy kvalifikácie majstrovstiev Európy 2027 premiérové víťazstvo, Cyprus zdolali na jeho palubovke 70:59. Po dvoch dueloch tak má výber trénera Martina Pospíšila bilanciu jednej výhry a jednej prehry. Novembrový asociačný termín zakončia Slovenky v utorok 18. novembra o 18.00 h, v Ploješti nastúpia proti reprezentácii Rumunska.
prvá fáza kvalifikácia ME 2027 - C-skupina:
Cyprus - SLOVENSKO 59:70 (32:39)
najviac bodov Cypru: Pangalosová 18, Pilakoutová 17 (13 doskokov), Racová 9
Slovensko: Lambertová a Páleníková po 17, Mištinová 7, Jakubcová 6, Moravčíková 2 (10 doskokov) (Dudášová 17, Martišková a Mikulášiková po 2, Šedivá 0)
TH: 16/10 - 15/10, fauly: 18 - 18, trojky: 7 - 6, rozhodovali: Dragojevičová (Č. Hora), Frosoliniová (Tal.), Shalhavi (Izr.), štvrtiny: 19:12, 13:27, 17:11, 10:20.
Skóre zápasu síce otvorila Moravčíková, ale potom prebral iniciatívu Cyprus. Pangalosová nasmerovala domáci tím k 10-bodovej šnúre a hlavne hernému sebavedomiu už v prvej štvrtine. Slovenky naproti tomu nehrali svoju hru, v útoku si vyberali ťažké riešenia a nevedeli nájsť dlhodobejšie konzistentnú fázu. Síce sa priblížili piatimi bodmi v rade, ale rovnako tak odpovedal Cyprus. Z predzápasových plánov sa zatiaľ slovenskému tímu nedarilo napĺňať nič, po prvej štvrtine prehrával tím trénera Martina Pospíšila 12:19. Domáci celok odštartoval lepšie aj druhú časť zápasu, chvíľkovo dokonca viedol dvojciferným rozdielom. Pre Slovenky bol tento nepriaznivý stav potrebným budíčkom a napokon prišla potrebná reakcia. O obrat sa postarala primárne Páleníková s Lambertovou, spolu so spoluhráčkami zaznamenali 13 bodmi za sebou. Slovensko začalo hrať v ofenzíve s ľahkosťou, aj keď defenzívne to stále ešte škrípalo. Cyprus tento fakt už nedokázal výraznejšie využiť, preto začal čoraz výraznejšie strácať. Slovensko išlo napokon na polčasovú prestávku za priaznivého stavu 39:32.
Slovenský tím vykročil do tretej štvrtiny správnym spôsobom, pri vedení o desať bodov všetko nasvedčovalo tomu, že konečne zlomili odpor húževnatého súpera, ale opak bol pravdou. Prišlo k výraznému poľaveniu koncentrácie, začali sa kopiť chyby a keď aj prestalo padať, tak sa zápas opäť zdramatizoval. Na Slovenky padla herná a psychologická deka, Cyprus to využil k tomu, aby dokonca dokázal vyrovnať. Hosťujúce basketbalistky mali však o čosi lepšiu koncovku, do poslednej 10-minútovky sa išlo z ich pohľadu za stavu 50:49. Krátka prestávka slovenskému družstvu pomohla, v štvrtej štvrtine hýrilo aktivitou, malo viac loptu na ruke a tiež koncentrácia na oboch stranách palubovky vzrástla. Úsekom 8:2 sa dostali Slovenky do komfortnejšej pozície, no Cyprus naďalej hrozil a bojoval o víťazstvo. Rozhodla až nedisciplinovanosť domáceho tímu, vďaka ktorej už z toho v koncovke nebola dráma.
ďalší program C-skupiny prvej fázy kvalifikácie ME 2027:
utorok 18. novembra
18.00 h: Rumunsko - SLOVENSKO (Ploješť)
20.45 h: Poľsko - Cyprus (Sosnovec)
