Slovenky s prvým triumfom, v Rumunsku vyhrali 93:77

kvalifikácia ME 2025, ženy – F-skupina:



Rumunsko – Slovensko 77:93 (44:49)



Najviac bodov Rumunska: Irimiová 21, Virjogheová 20, Armanuová 13 - zostava a body Slovenska: Páleníková 27, Sedláková 18, Dudášová 14, Mištinová 11, Wrzesiňská 3 (Taušová 10, Martišková 9, Svetlíková 1)



TH: 16/14 – 18/11, fauly: 22 - 20, trojky: 7 - 10, rozhodovali: Vujičičová (Č. Hora), Ignatiouvá (Cyp.), Mészáros (Maď.), štvrtiny: 23:25, 21:24, 12:23, 21:21

Konstanca 12. novembra (TASR) - Slovenské basketbalistky si pripísali prvé víťazstvo v kvalifikácii na majstrovstvá Európy 2025. V nedeľu uspeli vo svojom druhom vystúpení v F-skupine na palubovke Rumunska 93:77. Najlepšou strelkyňou bola s 27 bodmi Terézia Páleníková.Zverenky trénera Martina Pospíšila prehrali v prvom zápase v Turecku vysoko 40:75, štvrtým účastníkom skupiny je Island. Kvalifikácia pokračuje opäť až o rok, keď si Slovenky zahrajú s Islandom vonku (7. novembra 2024) a doma s Tureckom (10. novembra 2024).Postup na záverečný turnaj si zabezpečia víťazi skupín a štyri najlepšie tímy z druhých miest, ktoré sa pripoja ku kvartetu organizátorov – Taliansku, Grécku, Česku a Nemecku.Výškový deficit Sloveniek bol od úvodu zreteľný, ale podarilo sa to vynahradiť v ostatných herných činnostiach. Na Rumunsko platila rýchla hra, ktorá priniesla aj 7-bodovú šnúru. Domáce sa v prvej štvrtine pustili do útočnej prestrelky, slovenský tréner Pospíšil zapojil do zápasu viacero hráčok a pozitívny efekt sa dostavil. V koncovke prvej štvrtiny výrazne pomohla Taušová, úspešnou trojkou s klaksónom upravila na 25:23 zo slovenského pohľadu. Odlišný herný prejav a tiež aj kvalita súpera umožnili viesť aj v druhej 10-minútovke, hoci domáci tím robil problémy, najmä prostredníctvom Virjogheovej. Na strane Sloveniek však bola väčšia individuálna kvalita, dobré momenty predvádzala podkošová dvojica Sedláková a Taušová, neskôr sa k nej pridali Martišková a Páleníková. Nebyť výpadkov koncentrácie, respektíve zlých rozhodnutí v útoku, tak mohol byť náskok aj výrazne vyšší. V bojovnom zápase vyhrávalo Slovensko nad Rumunskom v prvom polčase 49:44.Po prestávke zobral slovenský tím stretnutie do svojich rúk, postupne sa začal zvyšovať bodový rozdiel. V 3. minúte tretej štvrtiny sa podarilo Dudášovej dostať tím do dvojciferného náskoku – 56:46. Od tohto momentu si Slovenky nielenže kontrolovali hru súpera, ale samy išli sebavedomo a kolektívne za víťazstvom. Pred záverečnou štvrtinou to vyzeralo nádejne, skóre bolo výrazne priaznivé – 72:56. Páleníková viedla slovenský tím za dôležitým úspechom, spolu so spoluhráčkami sa snažili v štvrtej 10-minútovke čo najviac navýšiť náskok, vzhľadom na prehru z prvého zápasu v Turecku. To sa úspešne darilo, keď už sa v prvej polovici poslednej časti dostalo vedenie cez 20-bodovú hodnotu. V zostávajúcich minútach sa už len kozmeticky upravovalo skóre, o presvedčivom víťazstve Slovenska už nebolo žiadnych pochýb.