Slovenky s treťou výhrou na turnaji v Naumburgu, zdolali Nórky

Ilustračné foto. Foto: TASR - Oliver Ondráš

Pre slovenskú ženskú florbalovú reprezentáciu ide v Nemecku o poslednú hernú previerku pred decembrovými majstrovstvami sveta, ktoré sa uskutočnia od 6. do 14. decembra v Česku.

Autor TASR
Naumburg 18. októbra (TASR) - Florbalistky Slovenska pokračujú vo víťaznom ťažení na turnaji Six Nations Floorball Challenge v nemeckom Naumburgu. Po piatkových výhrach nad Nemeckom a Lotyšskom dokázali vo svojom prvom sobotňajšom vystúpení triumfovať nad Nórskom 4:1. O 19.00 h ich v sobotu ešte čakal duel s Poľskom.

Six Nations Floorball Challenge - výsledok:

Nórsko - SLOVENSKO 1:4 (1:1, 0:2, 0:1)
.

