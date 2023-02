Slovenky sa aj s Lopušanovou predstavia na turnaji v Budapešti

Nominácia SR ženy na Turnaj piatich krajín v Budapešti /zdroj: SZĽH/



Hráčky podľa klubov: Zuzana Dobiašová, Lucia Drábeková, Lucia Ištocyová, Tatiana Korenková, Barbora Kapičáková, Lívia Kúbeková (všetky HC ŠKP Bratislava), Lívia Debnárová (HC Lučenec/HC ŠKP Bratislava), Sofia Vysokajová (HC ŠKP Bratislava/Vlci Žilina-mládež), Romana Halušková, Nikola Rumanová (obe MHK-Martin/HC ŠKP Bratislava), Nina Štrbáková (MHK-Martin/MHK Dolný Kubín), Kristína Šimnová (MHK-Martin), Ema Tóthová (HK Lokomotíva Nové Zámky/HC ŠKP Bratislava), Emília Leskovjanská, Laura Šuliková (obe ŽHK Poprad/HC ŠKP Bratislava), Laura Ivanecká, Dominika Sedláková, Diana Fortunová, Adriána Štofanková (všetky ŽHK 2000 Šarišanka Prešov), Lilien Beňáková (HŠMH Banská Bystrica/ŽHK Poprad), Nela Lopušanová (Vlci Žilina-mládež), Nikola Nemčeková, Alžbeta Šulíková (obe Vlci Žilina-mládež/HC ŠKP Bratislava), Júlia Matejková (HPK Hameenlinna/Fín.), Lucia Halušková (KMH Budapešť/Maď.), Viktória Maskaľová (SC Langenthal Damen/Švaj.)



Realizačný tím:



Manažérka: Ľubomíra Kožanová

Hlavný tréner: Arto Sieppi

Asistentka trénera: Iveta Frühauf

Asistent trénera: Miroslav Mosnár

Tréner brankárok: Roman Mega

Kondičný tréner: Martin Trebatický

Lekár: Ján Bernát

Masér: Dušan Čulka

Budapešť 1. februára (TASR) - Slovenské hokejistky sa v rámci prípravy na aprílové MS predstavia budúci týždeň na Turnaji piatich krajín v Budapešti. V nominácii premiérovo figuruje aj štrnásťročná Nela Lopušanová, ktorá sa stala najproduktívnejšou aj najužitočnejšou hráčkou tohtoročných MS do 18 rokov.," povedala pre hockeyslovakia.sk generálna manažérka ženských reprezentácií Ľubomíra Kožanová, ktorá musela urobiť v pôvodnom menoslove päť vynútených zmien.Z rôznych dôvodov nemôžu do maďarskej metropoly vycestovať brankárky Nikola Zimková s Andreou Rišianovou a hráčky Romana Košecká, Annamária Suráková a Tatiana Blichová. Počet účastníkov turnaja sa rozšíril z pôvodných štyroch krajín na päť. Slovenky nastúpia pod vedením trénera Arta Sieppiho proti domácim reprezentantkám, Nórkam, Japonkám a Francúzkam. Fínsky kouč viedol družstvo už v novembri, keď v konkurencii Maďarska, Francúzska a Nórska skončilo na druhej priečkeFebruárové podujatie v Maďarsku slúži pre Slovenky ako príprava pred MS v Šen-čene. V Číne zabojujú od 11. do 17. apríla na turnaji A-skupiny I. divízie o návrat medzi svetovú elitu. Ich súperkami budú okrem domácich reprezentantiek aj Dánky, Nórky, Rakúšanky a Holanďanky.utorok 7. februáraMaďarsko –(20.00)streda 8. februára– Nórsko (20.00)štvrtok 9. február– Francúzsko (16.30)piatok 10. februára– Japonsko (16.30)