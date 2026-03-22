Slovenky sa dostali do finále štafety 4x400 m v národnom rekorde
Autor TASR
Toruň 22. marca (TASR) - Slovenská ženská štafeta na 4x400 m postúpila do finále na halových majstrovstvách sveta v poľskej Toruni. Kvarteto Daniela Ledecká, Viktória Korbová, Martina Segečová a Emma Zapletalová obsadilo v I. rozbehu postupové 3. miesto. Do večerného finále, ktoré o 20.47 h uzavrie celý program 21. HMS, postúpili Slovenky časom ako celkovo piate z ôsmich štartujúcich družstiev v novom národnom halovom rekorde 3:29,87 min.
S obrovskou rezervou prekonali výkon 3:50,81 dubnického kvarteta Andrea Holleyová, Lucia Mokrášová, Viktória Záhradníčková, Lucia Slaničková (Vadlejch) z 26. februára 2012 v Bratislave. Torunský čas je navyše o 1,79 s lepší ako slovenské historické maximum ženskej štafety na 4×400 m pod holým nebom 3:31,66 reprezentačnej štvorice Silvia Šalgovičová, Alexandra Štuková, Alexandra Bezeková, Iveta Putalová z rozbehu na ME 2016 v Amsterdame.
Slovenskú štafetu sľubne rozbehla Ledecká, ktorá zbiehala do prvej dráhy na tretej pozícii za Holanďankou Lieke Klaverovou a Poľkou Popowiczovou-Drapalovou a z rovnakého miesta odovzdávala za 53,01 Korbovej. „Prvýkrát v živote som išla úvodný úsek v štafete, bola som z toho trochu nesvoja, ale chcela som to babám čo najviac uľahčiť. Na úvodnej dvestovke sme boli viaceré na rovnakej úrovni. Bežalo sa mi dobre a myslím si, že ani na odovzdávke s Viki sme veľa nestratili,“ začala s hodnotením pre portál atletika.sk najskúsenejšia z kvarteta. Slovensko v ére samostatnosti nikdy nezískalo medailu na halových MS.
Korbová síce podľa očakávania neubránila pozíciu pred rýchlou Manuel, ale pre Segečovú udržala kontakt. Segečová si takisto počínala vynikajúco, bola dokonca zo Sloveniek druhá najrýchlejšia (52,80) a do posledného úseku poslala Zapletalovú v tesnom závese za Českom, za ktoré finišovala Lada Vondrová. Slovenská rekordérka Zapletalová sa pred svoju súperku predrala už pred záverečnou dvestovkou, na vedúcu dvojicu s istotou priameho postupu už síce nestačila, ale zo všetkých aktérok rozbehu bola najrýchlejšia. Namerali jej 50,46 s, teda čas lepší, ako je jej slovenský rekord 50,78. Obavy z jej zdravotného stavu po stornovanom štarte v semifinále na 400 m sa veľmi rýchlo rozplynuli. „Som rada, že sa mi podarilo stiahnuť Ladu. Finišovala som, ako sa dalo. Vzhľadom na všetky okolnosti pred štartom sa mi bežalo dobre. Pobežíme ešte raz a máme národný rekord,“ tešila sa Športovkyňa roka 2025.
