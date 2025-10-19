< sekcia Šport
Slovenky sa s turnajom v Nemecku rozlúčili víťazne
Pre Slovenky išlo o poslednú hernú previerku pred decembrovými majstrovstvami sveta, ktoré sa uskutočnia od 6. do 14. decembra v Česku.
Autor TASR
Naumburg 19. októbra (TASR) - Slovenské florbalistky sa rozlúčili s turnajom Six Nations Floorball Challenge v nemeckom Naumburgu víťazne. V nedeľnom záverečnom vystúpení triumfovali nad hráčkami Dánska 2:1 po samostatných nájazdoch. Zverenky trénera Michala Jedličku v Nemecku neprehrali ani jeden zápas a celkový triumf na turnaji si zaistili už v sobotu.
Six Nations Floorball Challenge - výsledok:
SLOVENSKO - Dánsko 2:1 pp a sn (0:1, 0:0, 1:0 - 0:0, 1:0)
Góly: 31. Červená, rozh. nájazd: Pudišová - 12. Faldenová
