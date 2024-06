Slovenky sa stali vicemajsterkami Európy v Conference 1 v Ragby

Belehrad 8. júna (TASR) - Slovenské reprezentantky v sedmičkovom ragby sa stali vicemajsterkami Európy v kategórii Conference 1. Na šampionáte v Belehrade podľahli vo finálovom dueli Moldavsku 10:24.



Slovenky okrem finále na turnaji neprehrali ani raz. V základnej skupine triumfovali vo všetkých troch stretnutiach, postupne zdolali Chorvátsko (27:0), Luxembursko (41:0) i Bulharsko (33:5). V sobotnom semifinále zdolali Litvu 26:7.



"O tom, že sme sa dostali až do finále, rozhodla fyzická pripravenosť dievčat, zohratosť tímu a obrovské odhodlanie, s ktorým sme nastupovali do každého zápasu," zhodnotil tréner Daniel Puha. Kapitánka tímu Sophia Kanátová uznala kvalitu súperiek: "Okrem finále bol pre mňa najdôležitejší zápas hneď ten úvodný s Chorvátkami. Potrebovali sme ho vyhrať, aby sme sa naladili víťazne. Ťažký bol aj semifinálový duel s Litovkami, v ktorom sme museli doťahovať ich vedenie."



Conference 1 je tretia najvyššia kategória v ženskom ragby v Európe. Variant so siedmimi hráčkami namiesto zvyčajných 15 sa hrá aj na olympijských hrách. Informácie priniesla Slovenská rugbyová únia v tlačovej správe.