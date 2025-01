Slovenky sa stretnú vo štvrťfinále proti Američankám

MS žien do 18 rokov



A-skupina:



Japonsko - Švédsko 4:5 pp (1:1, 3:2, 0:1 - 0:1)



Góly: 19. Ruikeová, 21. Kakutová, 25. Jamagučiová, 34. Akimotová - 13. Danielssonová, 29. Östermanová, 30. Mattssonová, 53. Danielssonová, 65. Hesselvallová







USA - Švédsko 5:0 (1:0, 3:0, 1:0)



Góly: 9. Doyleová, 27. Johnsonová, 32. Hartmetzová, 40. Amelkovichová, 53. Fanaleová







konečná tabuľka:



1. USA 3 3 0 0 0 14:0 9



2. Švédsko 3 0 2 0 1 7:8 4



3. Fínsko 3 1 0 1 1 5:9 4



4. Japonsko 3 0 0 1 2 6:15 1





Vantaa 7. januára (TASR) - Štvrťfinálovým súperom hokejistiek Slovenska na majstrovstvách sveta hráčok do 18 rokov bude reprezentácia USA. Rozhodlo o tom víťazstvo Američaniek 5:0 nad Fínskom v rámci A-skupiny. Štvrťfinálový duel je na programe vo štvrtok, čas upresnia organizátori po konci skupinovej fázy.Druhé miesto v "áčku" obsadili Švédky, keď zdolali Japonky 5:4 po predĺžení. Do štvrťfinále postupujú všetky tímy. "Tri korunky" sa stretnú so Švajčiarkami, ktoré obsadili v B-skupine tretiu priečku.