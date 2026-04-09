Slovenky sa ujali zásluhou Pohánkovej vedenia nad Chorvátkami
Stretnutie tímových dvojok bolo v prvom sete vyrovnané.
Autor TASR,aktualizované
Oeiras 9. apríla (TASR) - Slovenské tenistky sa ujali v záverečnom vystúpení v A-skupine turnaja I. euro-africkej zóny Pohára Billie-Jean Kingovej (PBJK) v portugalskom Oeirase vedenia 1:0 nad Chorvátskom. V úvodnej dvojhre zvíťazila v súboji tímových dvojok Mia Pohánková nad Leou Boškovičovou 7:6 (6), 6:3. Na druhý duel v singli by mali nastúpiť Rebecca Šramková proti Tare Würthovej.
„Asi 30 minút pred zápasom som sa dozvedela, že nejde hrať Marčinková. Ešte sa mi takéto niečo nestalo, nebola som v takej situácii. Hralo sa síce o nič, ale zároveň o niečo. Výhra by znamenala, že si opäť o rok zahráme na takomto turnaji. Oni to možno brali trochu inak, pretože asi v piatok budú o toto bojovať. My sme dali do toho maximum. O Boškovičovej viem, že vie hrať nepríjemne aj na pomalých povrchoch, hlavne na antuke. Myslím si, že som nehrala zle, ale ani ona nehrala najhoršie. Od začiatku ju hnal jej tím. Bola nepríjemná, ale ja som urobila dosť vynútených chýb. Nemusela som, no snažila som sa hrať aktívne, aby som sa dostala do hry. Aj keď som prehrávala, tak som si naďalej verila, že ju dokážem brejknúť. Ani som neuvažovala nad tým, že by som prehrala prvý set aj za stavu 2:5 v tajbrejku. V niektorých veciach som mala istotu, držala som sa toho a vyšlo to. Za seba som rada, že tajbrejk vyšiel a nemusela som sa potom trápiť. Druhý set bol hore-dole, ale myslím si, že som už mala kontrolu nad zápasom. Verila som si na údery. Keď sme prehrali proti Srbkám, tak som to zobrala na seba. Prehrala som to, preto je to taká veľká zodpovednosť. Keď hrám sama za seba, tak je koniec, ale tu sa hrá ešte ďalej. Tým, že som na druhej pozícii, tak chcem, aby sa Rebecce hralo lepšie. Určite sa jej hrá potom lepšie, keď nemá taký veľký tlak. Je to ťažké, ale musím si na to zvyknúť. Som za to veľmi rada, že kapitán mi dáva túto možnosť. Ani som to nečakala, ale je to super. Ďakujem mu za to. Už viem, ako to chodí,“ vyjadrila sa Pohánková v pozápasovom rozhovore pre Slovenský tenisový zväz (STZ).
Stretnutie tímových dvojok bolo v prvom sete vyrovnané. Boškovičová bola herne istejšia, ale Pohánková sa postupne rozbiehala a proti skúsenejšej súperke mala časom navrch. V neskoršej fáze síce prišlo k stratám servisu na oboch stranách, ale Slovenka sa zdvihla v dôležitom momente. Za stavu 4:5 otočila na 6:5, no napokon o osude úvodného dejstva musel rozhodnúť tajbrejk. Chorvátka do neho vstúpila vedením 3:0, ale 17-ročná Slovenka dokázala aktívnou hrou otočiť zo stavu 2:5 na 6:5. Pohánková ustála získanú psychologickú výhodu a prvý set sa stal jej korisťou.
Pohánková sa od tejto koncovky odrazila aj na začiatku druhého setu, keď sa jej podarilo brejknúť súperku a následne to potvrdiť aj na vlastnom podaní. Potom však prišla fáza viacerých nevynútených chýb v jej hre, čo Boškovičová využila k dorovnaniu stavu druhého setu na 2:2. Slovenke sa podarilo opäť dostať do mierneho trháku, hlavne zásluhou odvrátenia dvoch brejkbalov Chorvátky v šiestej hre. Celkovo ukázala Pohánková v kľúčových okamihoch väčšiu rozvahu a správne riešenia vo výmenách. Boškovičovú nepustila ku svojej hre a využitím druhého mečbalu získala po výsledku 6:3 pre slovenský tím prvý bod v zápase.
Slovenky čakajú na základe výsledku stretnutia s Chorvátkami súboje o umiestnenie. Pre slovenské tenistky to bude tak jediná tohtoročná skúsenosť s PBJK, podľa výsledku na podujatí v Portugalsku bude jasný ich ďalší program v tejto súťaži v roku 2027.
Turnaj I. euro-africkej zóny Pohára Billie-Jean Kingovej v Oeirase
A-skupina:
SLOVENSKO - Chorvátsko 1:0 po úvodnej dvojhre
Mia Pohánková - Lea Boškovičová 7:6 (6), 6:3
