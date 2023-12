Slovenky sa v baráži Ligy národov stretnú vo februári s Lotyšskom

Nyon 11. decembra (TASR) - Slovenské futbalové reprezentantky sa v baráži o udržanie sa v B-skupine Ligy národov UEFA stretnú vo februári 2024 v dvojzápase s Lotyšskom. Prvý duel sa uskutoční na pôde súpera. Rozhodol o tom pondelkový žreb vo švajčiarskom Nyone.



Žreb určil zloženie dvojíc v ďalšej fáze novej súťaže reprezentačných tímov žien. "Neriešil som, koho dostaneme," reagoval tréner SR Peter Kopúň bezprostredne po tom, ako bývalá dánska reprezentantka Janni Arnthová Jensenová vyžrebovala k Lotyšsku práve Slovensko. "Vedeli sme, že to bude jedna z troch možností, do úvahy ešte prichádzali aj Čierna Hora a Bulharsko. Lotyšsko poznáme zo vzájomných stretnutí, aj keď ku konfrontácii prišlo pred dvoma kvalifikačnými cyklami," uviedol pre web Slovenského futbalového zväzu (SFZ).



V hráčskych kádroch nastali za ten čas výrazné zmeny, zásadné prvky herného štýlu však zostávajú: "Aďa Horváthová má v Sosnowci dve lotyšské spoluhráčky, predpokladám, že linky medzi nimi sú už horúce. Pre nás trénerov to však je zabehnutá práca, vieme si pozrieť a analyzovať súpera, aby sme náš tím na dvojzápas dobre pripravili." Podľa žrebu sa prvý zápas odohrá v Lotyšsku. "To bude v značnej miere určujúce aj pre odvetu u nás. Pokiaľ u súpera zvolia umelý povrch, budeme sa musieť pripravovať v obdobných podmienkach aj my. Ak sa bude hrať na prírodnom, vieme reagovať," dodal kouč slovenských futbalistiek.



Hrať sa bude v posledný februárový týždeň roku 2024 – asociačný termín je 21. až 28. februára. O týždeň neskôr (5. marca) sa bude žrebovať kvalifikácia ME žien na rok 2025.