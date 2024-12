Slovenky sa v baráži o postup na MS 2025 stretnú so Švajčiarskom

žreb baráže o postup na MS 2025 (prvé zápasy 9./10. apríla 2025, odvety 12./13. apríla 2025)



Švajčiarsko - SLOVENSKO



Taliansko - Rumunsko



Poľsko - Severné Macedónsko



Švédsko - Kosovo



Slovinsko - Srbsko



Portugalsko - Čierna Hora



Faerské ostrovy - Litva



Česko - Ukrajina



Chorvátsko - Španielsko



Rakúsko - Turecko



Island - Izrael

Viedeň 15. decembra (TASR) - Slovenské hádzanárky sa v baráži o postup na MS 2025 stretnú v dvojzápase so Švajčiarskom. Rozhodol o tom nedeľný žreb vo Viedni, kde vyvrcholil tohtoročný európsky šampionát. Slovenky odohrajú prvý duel aprílovej baráže na palubovke súpera.Slovenky nemuseli hrať prvú fázu európskej kvalifikácie MS a boli priamo nasadené do druhej fázy, ktorá sa bude hrať play off systémom doma a vonku o zvyšných 11 kontinentálnych miesteniek. Účasť na MS 2025 (27. novembra až 14. decembra) už mali z Európy istú Nemecko i Holandsko ako organizátori, Francúzsko ako obhajca titulu a aj Dánsko, Maďarsko a Nórsko ako semifinalisti ME 2024.Pred žrebom boli slovenské hádzanárky nasadené do druhého koša. V baráži ich čaká Švajčiarsko, ktoré sa doteraz na svetovom šampionáte nikdy nepredstavilo. Na v nedeľu skončených ME sa ako spoluorganizátor dostalo zo základnej skupiny do hlavnej fázy a obsadilo konečné 12. miesto.Slovenky skončili na tohtoročných ME bez bodu a s najhorším skóre na poslednej 24. pozícii. V ére samostatnosti štartovali na MS doteraz dvakrát - v roku 1995 (12. miesto) a 2021 (26. miesto).