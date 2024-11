Slovenky si na Austráliu verili, Hrunčáková: Dali sme sa dokopy

Malaga 16. septembra (TASR) - Slovenské tenistky sa v sobotu naplno pripravovali na štvrťfinálové stretnutie finálového turnaja Pohára Billie Jean Kingovej, v ktorom ich v nedeľu od 10.00 h čakal výber Austrálie. Pätica hráčok Rebecca Šramková, Anna Karolína Schmiedlová, Viktória Hrunčáková, Renáta Jamrichová a Tereza Mihalíková pod vedením kapitána Mateja Liptáka vnímala kvality svojho nasledovného súpera, no verila v dobré výkony a postup medzi najlepšiu štvoricu.



Viktória Hrunčáková sa spoločne s Terezou Mihalíkovou podieľala na zisku rozhodujúceho bodu vo štvorhre. "Bolo ťažké zaspať. Po takýchto zápasoch a výkone má človek v sebe adrenalín dlhšie. Všetci sme to však dospali. V piatok sme mali trochu voľnejší deň, oddýchli sme si, dali sa dokopy, ale v sobotu sme si už super zatrénovali," prezradila podľa Slovenského tenisového zväzu (STZ).



Anna Karolína Schmiedlová síce do stretnutia 1. kola proti USA nezasiahla, no o to intenzívnejšie ho prežívala na slovenskej lavičke: "Veľmi sa teším, že sme ešte v Malage a pozitívne sme prekvapili výsledkom proti USA. Ja som v stretnutí nenastúpila, takže sa snažím viac potrénovať a byť pripravená, keby som dostala šancu hrať proti Austrálii. Keďže sme ešte v hre, oslavy po stretnutí s Amerikou boli veľmi mierne. Bolo dosť únavné, že sme hrali ten nočný zápas. Nasledujúci deň sme si trošku oddýchli. Pre mňa, keď som stretnutie sledovala iba z lavičky, to bolo ešte náročnejšie, lebo som nemala v sebe taký ten zápasový adrenalín. Víťazstvo nad Američankami nám dodalo ešte viac sebavedomia. Nedávame to síce tak najavo ako iné tímy, ale sme veľmi silní aj po stránke priateľstva, čo nám dodáva ešte väčšie odhodlanie. Veríme, že by sme mohli postúpiť ešte ďalej," povedala po sobotňajšom tréningu Schmiedlová.