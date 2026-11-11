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Slovenky si na úvod kvalifikácie MS poradili s Nemkami 6:1
Slovenky sa na kvalifikačnom turnaji ešte stretnú s hráčkami Rakúska, domáceho Španielska a Česka.
Autor TASR,aktualizované
El Escorial 11. novembra (TASR) - Slovenské florbalistky úspešne vstúpili do kvalifikácie o postup na budúcoročné majstrovstvá sveta. Vo svojom úvodnom zápase v B-skupine na turnaji v španielskom meste El Escorial zvíťazili nad Nemkami jednoznačne 6:1.
Najlepšou hráčkou na slovenskej strane sa stala Laura Chúpeková, ktorá sa blysla hetrikom a pridala k nemu asistenciu. Slovenky sa na kvalifikačnom turnaji ešte stretnú s hráčkami Rakúska, domáceho Španielska a Česka. Na šampionát vo fínskom Turku (3. – 11. decembra 2027) sa kvalifikujú prvé tri tímy zo skupiny.
Najlepšou hráčkou na slovenskej strane sa stala Laura Chúpeková, ktorá sa blysla hetrikom a pridala k nemu asistenciu. Slovenky sa na kvalifikačnom turnaji ešte stretnú s hráčkami Rakúska, domáceho Španielska a Česka. Na šampionát vo fínskom Turku (3. – 11. decembra 2027) sa kvalifikujú prvé tri tímy zo skupiny.
kvalifikácia MS 2027 žien - B-skupina:
Nemecko – SLOVENSKO 1:6 (0:2, 1:2, 0:2)
Góly: 26. Weisskirchenová (Königová) - 12. Knotková, 19. Chúpeková (Červená), 33. Červená (Pudišová), 35. Dobošová (Chúpeková), 46. Chúpeková (Hrabovská), 51. Chúpeková (Červená). Rozhodovali: Gross, Vinkalns (obaja Lot.), vylúčené: 2:0, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 150 divákov.
Zostava SR: Farulová - Hrabovská, Pudišová, Vendžúrová, Krčmáriková, Mrázová, Ragačová, Varošová - Chúpeková, Dobošová, Červená - Žikavská, Grossová, Sabolová - Knotková, Kamenská, Osuská - Pintérová, Konečná
hlasy po zápase /zdroj: SZFB/:
Tomáš Martiník, tréner SR: „Bolo to pre nás trochu zložitejšie než som pôvodne očakával, no skôr sa to týkalo starostí mimo florbalu. Musím poďakovať dievčatám ako po určitých predzápasových peripetiách pristúpili k zápasu a ako ho zvládli. Aj ich zásluhou bola naša premiéra v reprezentácii Slovenska úspešnou. Na dnešný úspešný výkon aj výsledok chceme nadviazať aj v nasledujúcich dvoch dueloch a zabezpečiť si postup na majstrovstvá sveta.“
Laura Chúpeková, najlepšia hráčka SR a autorka hetriku: „Bol to pre náš tím veľmi dôležitý duel a som rada, že bol víťazný. Kvalifikácia sa však ešte len začína a my musíme pokračovať. Veríme, že zajtra proti Rakúsku nám padne veľa gólov a svoju hru ešte zdokonalíme.“
Nemecko – SLOVENSKO 1:6 (0:2, 1:2, 0:2)
Góly: 26. Weisskirchenová (Königová) - 12. Knotková, 19. Chúpeková (Červená), 33. Červená (Pudišová), 35. Dobošová (Chúpeková), 46. Chúpeková (Hrabovská), 51. Chúpeková (Červená). Rozhodovali: Gross, Vinkalns (obaja Lot.), vylúčené: 2:0, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 150 divákov.
Zostava SR: Farulová - Hrabovská, Pudišová, Vendžúrová, Krčmáriková, Mrázová, Ragačová, Varošová - Chúpeková, Dobošová, Červená - Žikavská, Grossová, Sabolová - Knotková, Kamenská, Osuská - Pintérová, Konečná
hlasy po zápase /zdroj: SZFB/:
Tomáš Martiník, tréner SR: „Bolo to pre nás trochu zložitejšie než som pôvodne očakával, no skôr sa to týkalo starostí mimo florbalu. Musím poďakovať dievčatám ako po určitých predzápasových peripetiách pristúpili k zápasu a ako ho zvládli. Aj ich zásluhou bola naša premiéra v reprezentácii Slovenska úspešnou. Na dnešný úspešný výkon aj výsledok chceme nadviazať aj v nasledujúcich dvoch dueloch a zabezpečiť si postup na majstrovstvá sveta.“
Laura Chúpeková, najlepšia hráčka SR a autorka hetriku: „Bol to pre náš tím veľmi dôležitý duel a som rada, že bol víťazný. Kvalifikácia sa však ešte len začína a my musíme pokračovať. Veríme, že zajtra proti Rakúsku nám padne veľa gólov a svoju hru ešte zdokonalíme.“
ďalší program B-skupiny kvalifikácie MS 2027:
streda 11. novembra
19.00 Rakúsko – Španielsko
štvrtok 12. novembra
13.00 Rakúsko – SLOVENSKO
19.00 Česko – Nemecko
piatok 13. novembra
13.00 Rakúsko – Česko
19.00 SLOVENSKO – Španielsko
sobota 14. novembra
13.00 Česko – SLOVENSKO
19.00 Španielsko – Nemecko
streda 11. novembra
19.00 Rakúsko – Španielsko
štvrtok 12. novembra
13.00 Rakúsko – SLOVENSKO
19.00 Česko – Nemecko
piatok 13. novembra
13.00 Rakúsko – Česko
19.00 SLOVENSKO – Španielsko
sobota 14. novembra
13.00 Česko – SLOVENSKO
19.00 Španielsko – Nemecko