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Slovenky si v 1. kole play off o postup na MS zmerajú sily s Ukrajinou
Slovenky obsadili v 3. skupine B-divízie európskej kvalifikácie tretie miesto. V šiestich stretnutiach získali šesť bodov za dva triumfy nad Lotyšskom (3:2, 2:1).
Autor TASR
Nyon 18. júna (TASR) - Slovenské futbalové reprezentantky si v októbrovom 1. kole play off o postup na MS 2027 zmerajú sily s Ukrajinou. Rozhodol o tom štvrtkový žreb v sídle Európskej futbalovej únie (UEFA) vo švajčiarskom Nyone.
Dvojzápasy 1. kola sa odohrajú od 7. do 13. októbra. V prípade postupu narazia zverenky trénera Petra Kopúňa na úspešnejšieho z dvojice Grécko - Anglicko. Stretnutia 2. kola sú na programe na prelome novembra a decembra.
Slovenky obsadili v 3. skupine B-divízie európskej kvalifikácie tretie miesto. V šiestich stretnutiach získali šesť bodov za dva triumfy nad Lotyšskom (3:2, 2:1).
Dvojzápasy 1. kola sa odohrajú od 7. do 13. októbra. V prípade postupu narazia zverenky trénera Petra Kopúňa na úspešnejšieho z dvojice Grécko - Anglicko. Stretnutia 2. kola sú na programe na prelome novembra a decembra.
Slovenky obsadili v 3. skupine B-divízie európskej kvalifikácie tretie miesto. V šiestich stretnutiach získali šesť bodov za dva triumfy nad Lotyšskom (3:2, 2:1).