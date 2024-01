Slovenky siahali na prekvapenie, Švédkam napokon podľahli 3:6

MS hráčok do 18 rokov, B-skupina:



Slovensko - Švédsko 3:6 (1:2, 2:1, 0:3)



Góly: 2. Lopušanová (Beňáková, Krákorová), 21. Karkošková (Blichová), 37. Tóthová (Tomaštíková) - 15. Hallinová (Hedqvistová, Svenssonová), 20. Hallinová (Hedqvistová, Svenssonová), 28. Svenssonová (Leijonhelmová), 52. Brenkleová, 53. Svenssonová (Rauniová), 60. Hellmanová (Hallinová, Svenssonová). Rozhodovali: Daliová (Švajč.), Manthová (Kan.) - Dinantová (Belg.), Moleková (SR), vylúčené: 4:3 na 2 min., presilovky: 1:2, oslabenia: 0:0, 193 divákov.



zostava SR: Debnárová – Krákorová, Tomaštíková, S. Halušková, Mateičková, Tischlerová, Masláková, Kostková, Nogová – Paulínyová, Tóthová, Blichová – Lacková, Beňáková, Lopušanová – Lačná, Komlošová, Juríková – Feníková, Taricsová, Karkošková



tabuľka B-skupiny:



1. Švédsko 2 2 0 0 0 12:4 6



2. USA 1 1 0 0 0 7:1 3



3. Švajčiarsko 1 0 0 0 1 1:6 0



4. SLOVENSKO 2 0 0 0 2 4:13 0



hlas /zdroj: hockeyslovakia.sk/:



Gabriela Sabolová, trénerka SR: "Odohrali sme kvalitný zápas, v ktorom sme viac ako 50 minút držali remízový stav. Vytvorili sme si viac streleckých príležitostí ako s Američankami a v defenzíve sme predviedli tiež lepší výkon. Švédkam sme však dovolili vyslať na našu bránku príliš veľa striel a v tomto sa musíme zlepšiť. Bolo to spôsobené aj kvalitou súperiek, ktoré sú rýchle, zručné a vedia si pripraviť pozíciu na zakončenie. Na druhej strane, potrebujeme zlepšiť blokovanie striel. Pozitívne hodnotím náš výkon v ofenzíve. Okrem strelených gólov sme mali viacero príležitostí v presilovke a taktiež sme si vypracovali brejkové situácie. Škoda, že sme nevyužili viac šancí a neodskočili sme Švédkam. Proti Švajčiarsku očakávam vyrovnaný zápas, v ktorom bude rozhodovať aktuálna pripravenosť tímov. Budeme sa musieť sústrediť na detaily, hrať trpezlivo a zodpovedne si plniť defenzívne úlohy. Zároveň verím, že v útoku potvrdíme progres, prestrieľame súperky a dokážeme zvíťaziť."

Zug 8. januára (TASR) - Hokejistky Slovenska prehrali so Švédskom 3:6 vo svojom druhom zápase na MS hráčok do 18 rokov vo Švajčiarsku. Proti veľkému favoritovi zápasu vzdorovali dve tretiny, po ktorých bol stav nerozhodný 3:3. Švédky však v druhej časti záverečnej tretiny definitívne rozhodli o víťazstve dvoma gólmi, ďalší pridali do prázdnej bránky. Slovenky sú po dvoch zápasoch na poslednom štvrtom mieste základnej B-skupiny.Slovenky mali výborný štart, keď už v 2. minúte išli do vedenia. Ich prvú presilovku v zápase využila Nela Lopušanová, ktorá pohotovo dorazila puk po strele Lilien Beňákovej - 1:0. Z prvej početnej výhody skórovali aj Švédky zásluhou Miry Hallinovej. Tá si gólovú radosť zopakovala aj v závere prvej tretiny, keď takisto skórovala v presilovke - 1:2. Keď Hilda Svenssonová v 28. minúte zvýšila na 1:3, zdalo sa, že favorit dostal zápas pod kontrolu. Tatiana Blichová však v 30. minúte vybojovala puk pre Lenku Karkoškovú, ktorej strela prešla cez brankárku Lovisu Lundströmovú - 2:3. O sedem minút už bolo vyrovnané po akcii a zakončení Emy Tóthovej - 3:3. Slovenkám sa vidina cenného úspechu rozplynula v druhej polovici tretej tretiny. Švédky vystupňovali tlak a Anna Brenkleová presne namierila po odrazenom puku - 3:4. Krátko na to skončila v bránke aj strela Svenssonovej, ktorej pomohol aj nešťastný teč Liany Tomaštíkovej - 3:5. Slovenky sa pokúsili vyrovnať počas hry bez brankárky, no do prázdnej bránky inkasovali šiesty gól.Súboje v "béčku" uzavrú stredajším zápasom so Švajčiarkami (od 16.00 h). Následne ich čaká štvrťfinále.