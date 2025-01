Slovenky skončili siedme v štafete SP v Ruhpoldingu, zvíťazili Nemky

ženy - štafeta 4x6 km: 1. Nemecko (Stefanie Schererová, Selina Grotianová, Sophia Schneiderová, Franziska Preussová) 1:07:47,6 h (0 trestných okruhov + 4 dobíjania), 2. Nórsko (Karoline Offigstad Knottenová, Juni Arnekleivová, Maren Kirkeeideová, Raghnild Femsteineviková) +17,4 s (0+10), 3. Francúzsko (Paula Botetová, Oceane Michelonová, Justine Braisazová-Bouchetová, Julia Simonová) +25,8 (1+7), 4. Švajčiarsko +35,8 (0+8), 5. Švédsko +1:06,3 min. (1+12), 6. Rakúsko +1:41,3 (0+5), 7. SLOVENSKO (Ema Kapustová, Paulína Bátovská-Fialková, Anastasia Kuzminová, Mária Remeňová) +1:42,7 (0+5), 8. Fínsko +2:28,3 (2+9), 9. Kanada +2:28,5 (0+6), 10. Ukrajina +2:52,4 (0+6)

poradie v štafetách žien (po 3 z 5 súťaží): 1. Nemecko 221 b., 2. Francúzsko 215, 3. Švédsko 205, 4. Nórsko 185, 5. Švajčiarsko 134, 6. Rakúsko 123, ..., 12. SLOVENSKO 91

Ruhpolding 18. januára (TASR) - Slovenské biatlonistky Ema Kapustová, Paulína Bátovská-Fialková, Anastasia Kuzminová a Mária Remeňová obsadili siedme miesto v sobotnej štafete na 4x6 km na podujatí 5. kola Svetového pohára v Ruhpoldingu. Streľbu zvládli iba s piatimi dobíjaniami a za víťazným domácim kvartetom v zložení Stefanie Schererová, Selina Grotianová, Sophia Schneiderová a Franziska Preussová zaostali o 1:42,7 minúty. Druhé skončili Nórky s mankom 17,4 sekundy, tretie Francúzky (+25,8).V dlho vyrovnaných pretekoch rozhodli Nemky o svojom triumfe v záverečnom úseku, v ktorom Preussová na rozdiel od konkurentiek strieľala v oboch položkách rýchlo a čisto. Zo strelnice odišla s náskokom 29 sekúnd pred Ragnhild Femsteinevikovou a vedenie si už v pohode ustrážila až do cieľa. Nemky dosiahli druhý štafetový triumf v prebiehajúcej sezóne SP, zvíťazili aj v decembri v rakúskom Hochfilzene. "" povedala Preussová pre ARD.Kapustová rozbehla preteky nádejne, vybielila na prvýkrát všetky terče v oboch položkách a po druhej streľbe odchádzala zo strelnice na skvelej tretej pozícii. Následne sa zaradila do skupiny stíhajúcej vedúce trio s Nórskom, Švédskom a Poľskom a odovzdávala na 11. priečke s mankom 26,3 s. Bátovská-Fialková vytiahla slovenskú štafetu priebežne na štvrtú priečku, v ľahu však dvakrát dobíjala a klesla o šesť miest. Vynahradila si to v stojke, kde strieľala rýchlo a čisto a odovzdala Kuzminovej na šiestej pozícii so stratou 35,7 s na vedúce Fínsko. Kuzminová bežecky zabrala, v ležke bola stopercentná a posunula sa na štvrté miesto, keď stiahla manko na líderku na 18 sekúnd. V streľbe v stoji netrafila tretí terč, na dvakrát dobíjala a klesla na piate miesto. Zavesila sa na Braisazovú-Bouchetovú a Remeňovej odovzdala na šiestej pozícii (+40,9). Finišmanka slovenskej štafety v ležke na prvýkrát dobila minutý druhý terč a stratila jednu pozíciu. Držala sa siedmej Rakúšanky Hauserovej, ktorú dokázala na trati aj predstihnúť. Remeňová zvládla záverečnú streľbu na jednotku, rovnako čisto strieľajúca rakúska súperka ju síce predstihla, ale slovenská reprezentantka si už siedmu priečku bez problémov udržala. Slovenky tak dosiahli najlepšie štafetové umiestenie od MS 2019 v Östersunde, kde skončili šieste.