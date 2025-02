Slovenky skončili šieste v štafete, suverénne Francúzky

MS v Lenzerheide - štafeta žien na 4x6 km:



1. Francúzsko (Lou Jeanmonnotová, Océane Michelonová, Justine Braisazová-Bouchetová, Julia Simonová) 1:07:26,5 h (0+4), 2. Nórsko (Karoline Offigstad Knottenová, Ingrid Landmark Tandrevoldová, Ragnhild Femsteineviková, Maren Kirkeeideová) +1:04,2 (1+8), 3. Švédsko (Anna Magnussonová, Ella Halvarssonová, Hanna Öbergová, Elvira Öbergová) +1:44,5 (1+8), 4. Rakúsko +1:50,1 (1+5), 5. Nemecko +1:58,4 (1+10), 6. SLOVENSKO (Ema KAPUSTOVÁ, Paulína BÁTOVSKÁ FIALKOVÁ, Anastasia KUZMINOVÁ, Mária REMEŇOVÁ) +2:15,9 (0+10), 7. Taliansko +2:47,2 (1+12), 8. Slovinsko +2:56,4 (1+11), 9. Poľsko +3:25,5 (1+14), 10. Estónsko +3:37,3 (1+12)

Lenzerheide 22. februára (TASR) - Slovenské biatlonistky obsadili šieste miesto v sobotňajších pretekoch štafiet na majstrovstvách sveta vo švajčiarskom Lenzerheide. Štvorica Ema Kapustová, Paulína Bátovská Fialková, Anastasia Kuzminová a Mária Remeňová potrebovala desať náhradných nábojov a skončila so stratou 2:15,9 minúty na suverénne Francúzky. Lou Jeanmonnotová, Océane Michelonová, Justine Braisazová-Bouchetová a Julia Simonová finišovali s časom 1:07:23,9 hodiny. Druhé skončili Nórky s mankom 1:04,2 minúty a bronz si vybojovali Švédky so stratou 1:44,5 min.V sobotu panovali vo švajčiarskom stredisku slnečné počasie a teplota sa vyšplhala nad 10 stupňov, čo sa výrazne odrazilo na snehu. Na prvom úseku bola suverénna Jeanmonnotová, ktorá vybielila všetkých desať terčov a rýchlym behom si dokázala vypracovať pol minútový náskok. Za ňou išla na druhom mieste Nórka Karoline Offigstad Knottenová. Kapustová taktiež zvládla streľbu bezchybne a držala aj bežecké tempo. Zo stojky vybehla prekvapujúco tretia, no v závese s ďalšími štyrmi pretekárkami a na prvú výmenu nakoniec dobehla šiesta s mankom 49 sekúnd na Francúzsko." povedala Kapustová pre STVR.Na druhý úsek vybehla ako prvá Michelonová a za ňou sa zoradili Ingrid Landmark Tandrevoldová z Nórska a Bátovská Fialková, ktorá mala v tom momente najrýchlejší beh na trati. Na ležke však potrebovala tri náhradné náboje a prepadla sa na 9. miesto. Prvá Francúzka mala náskok už 48 sekúnd pred Anamarijou Lampičovou zo Slovinska, tretia bola Švédka Ella Halvarssonová. Slovenská reprezentantka však zvládla stojku bez chyby a poskočila na tretie miesto s minútovou stratou za Michelonovou. Tesne pred ňou išla Lampičová a za ňou Češka Tereza Voborníková. Piate bolo Švédsko, Nórsko i Nemecko mali trestné kolo a prepadli sa mimo top10.uviedla Bátovská Fialková.Braisazová-Bouchetová potrebovala dva náhradné náboje a jej náskok o čosi klesol na 39 sekúnd. Druhá vybehla Slovinka Polona Klemenčičová a tretia Kuzminová s mankom ďalších 30 sekúnd. Na štvrté miesto sa už posunula Švédka Hanna Öbergová a za nimi dokonca išla Nórka Ragnhild Femsteineviková, ktorá sa od výmeny dostala o šesť priečok vyššie. Braisazová-Bouchetová musela na stojke raz dobiť, ale vybehla minútu pred Slovinkou. Kuzminová trafila všetky terče, no sekundu za ňou vybehla H. Öbergová a čoskoro ju predbehla. Na poslednej výmene mali Francúzky náskok 1:20 min pred Slovinskom, tesne za nimi išli Švédky a Kuzminová odovzdala Márii Remeňovej na štvrtom mieste o dve sekundy pred Nórkami.uviedla pre STVR trojnásobná olympijská víťazka Kuzminová.Simonová zvládla ležku rutinérsky expresne rýchlo a na už úplne rozbitú trať vybehla s nedostihnuteľným náskokom 1:46 min. Na druhú priečku sa už dostala Nórka Maren Kirkeeideovou, tretia Elvira Öbergová musela na trestné, ale udržala tretie miesto. Živa Klemenčičová predbehla Remeňovú, no hneď za nimi išla líderka celkového poradia SP Franziska Preussová, ktorá obe pretekárky rýchlo predstihla. Remeňová potrebovala na poslednej položke dve dobíjania, ale udržala vynikajúce šieste miesto. Simonová si so stojkou poradila bez zaváhania a vyhrala pred Kirkeeideovou a E. Öbergovou. V Lenzerheide získala už štvrtú zlatú medailu.uviedla Mária Remeňová, ktorá finišovala štafetu aj na Svetovom pohári v Ruhpoldingu, kde Slovenky obsadili siedme miesto.