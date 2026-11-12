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Slovenky sú krok od postupu na svetový šampionát
Najlepšou hráčkou na slovenskej strane sa stala Tamara Dobošová, k hetriku pridala aj tri asistencie.
Autor TASR
El Escorial 12. novembra (TASR) - Slovenské florbalistky zvíťazili aj vo svojom druhom zápase v kvalifikácii o postup na budúcoročné majstrovstvá sveta. Po tom, čo vo svojom úvodnom stretnutí v B-skupine na turnaji v španielskom meste El Escorial zvíťazili nad Nemkami jednoznačne 6:1, zdolali vo štvrtok aj Rakúsko vysoko 19:1 a výrazne tak vykročili smerom k postupu.
Najlepšou hráčkou na slovenskej strane sa stala Tamara Dobošová, k hetriku pridala aj tri asistencie.
Slovenky sa na kvalifikačnom turnaji ešte stretnú s hráčkami domáceho Španielska a Česka. Na šampionát vo fínskom Turku (3. – 11. decembra 2027) sa kvalifikujú prvé tri tímy zo skupiny. Slovenkám patrí priebežne 2. miesto, prvé sú reprezentantky Česka so skóre 41:2.
Najlepšou hráčkou na slovenskej strane sa stala Tamara Dobošová, k hetriku pridala aj tri asistencie.
Slovenky sa na kvalifikačnom turnaji ešte stretnú s hráčkami domáceho Španielska a Česka. Na šampionát vo fínskom Turku (3. – 11. decembra 2027) sa kvalifikujú prvé tri tímy zo skupiny. Slovenkám patrí priebežne 2. miesto, prvé sú reprezentantky Česka so skóre 41:2.
kvalifikácia MS 2027 žien - B-skupina:
Rakúsko – SLOVENSKO 1:19 (0:4, 1:9, 0:6)
Góly: 31. Bornsenová (Wratnyová) - 8. Krčmáriková (Sabolová), 9. Chúpeková (Dobošová), 13. Červená (Chúpeková), 16. Dobošová (Červená), 21. Chúpeková (Hrabovská), 23. Konečná (Sabolová), 28. Červená (Dobošová), 33. Dobošová (Chúpeková), 35. Pinterová, 36. Pudišová (Červená), 38. Červená (Pudišová), 40. Mrázová (Kamenská), 40. Hrabovská (Červená), 47. Dobošová (Konečná), 50. Konečná (Pudišová), 53. Vendžúrová (Krčmáriková), 54. Ragačová (Žikavská), 55. Pudišová (Hrabovská), 57. Hrabovská (Dobošová). Rozhodovali: Gross, Vinkalns (obaja Lot.), vylúčené: 0:1, presilovky a oslabenia: 0:0.
Zostava SR: Zvarová - Hrabovská, Pudišová, Vendžúrová, Krčmáriková, Mrázová, Ragačová, Varošová - Chúpeková, Dobošová, Červená - Žikavská, Grossová, Sabolová - Knotková, Kamenská, Osuská - Pintérová, Konečná
Rakúsko – SLOVENSKO 1:19 (0:4, 1:9, 0:6)
Góly: 31. Bornsenová (Wratnyová) - 8. Krčmáriková (Sabolová), 9. Chúpeková (Dobošová), 13. Červená (Chúpeková), 16. Dobošová (Červená), 21. Chúpeková (Hrabovská), 23. Konečná (Sabolová), 28. Červená (Dobošová), 33. Dobošová (Chúpeková), 35. Pinterová, 36. Pudišová (Červená), 38. Červená (Pudišová), 40. Mrázová (Kamenská), 40. Hrabovská (Červená), 47. Dobošová (Konečná), 50. Konečná (Pudišová), 53. Vendžúrová (Krčmáriková), 54. Ragačová (Žikavská), 55. Pudišová (Hrabovská), 57. Hrabovská (Dobošová). Rozhodovali: Gross, Vinkalns (obaja Lot.), vylúčené: 0:1, presilovky a oslabenia: 0:0.
Zostava SR: Zvarová - Hrabovská, Pudišová, Vendžúrová, Krčmáriková, Mrázová, Ragačová, Varošová - Chúpeková, Dobošová, Červená - Žikavská, Grossová, Sabolová - Knotková, Kamenská, Osuská - Pintérová, Konečná
ďalší výsledok:
Česko - Nemecko 17:1 (5:0, 5:1, 7:0)
Česko - Nemecko 17:1 (5:0, 5:1, 7:0)
hlasy po zápase /zdroj: Slovenský zväz florbalu/:
Tomáš Martiník, tréner SR: „S víťazstvom sme spokojní. V prvej tretine sme nenastúpili príliš sústredene a v šatni sme si to s dievčatami povedali. Od druhej tretiny to už bol výkon, aký sme očakávali. Napokon sa dievčatá začali florbalom baviť a skóre postupne utešene narastalo. Španielky, s ktorými sa stretneme zajtra, budú o niečo silnejším súperom, sú celkom rýchle a majú dobrú streľbu. Bude to však v niečom podobné a uvidíme ako to dopadne, no verím, že čoskoro zariadime, aby sme zvíťazili.“
Lenka Červená, najlepšia hráčka SR: „Odohrali sme duel podľa očakávaní. Súperiek prišlo na túto kvalifikáciu pomenej, a tak im s pribúdajúcim časom nestačili sily. Zajtra nás čakajú domáce Španielky, ktoré sú o niečo lepšie pripravené než Rakúšanky a sú aj rýchlejšie, no myslím, že to zvládneme a natrénujeme si niečo v hre už na šampionát.“
Tomáš Martiník, tréner SR: „S víťazstvom sme spokojní. V prvej tretine sme nenastúpili príliš sústredene a v šatni sme si to s dievčatami povedali. Od druhej tretiny to už bol výkon, aký sme očakávali. Napokon sa dievčatá začali florbalom baviť a skóre postupne utešene narastalo. Španielky, s ktorými sa stretneme zajtra, budú o niečo silnejším súperom, sú celkom rýchle a majú dobrú streľbu. Bude to však v niečom podobné a uvidíme ako to dopadne, no verím, že čoskoro zariadime, aby sme zvíťazili.“
Lenka Červená, najlepšia hráčka SR: „Odohrali sme duel podľa očakávaní. Súperiek prišlo na túto kvalifikáciu pomenej, a tak im s pribúdajúcim časom nestačili sily. Zajtra nás čakajú domáce Španielky, ktoré sú o niečo lepšie pripravené než Rakúšanky a sú aj rýchlejšie, no myslím, že to zvládneme a natrénujeme si niečo v hre už na šampionát.“
ďalší program B-skupiny kvalifikácie MS 2027:
piatok 13. novembra
13.00 Rakúsko – Česko
19.00 SLOVENSKO – Španielsko
sobota 14. novembra
13.00 Česko – SLOVENSKO
19.00 Španielsko – Nemecko
tabuľka B-skupiny:
1. Česko 2 2 0 0 41:2 4
2. SLOVENSKO 2 2 0 0 25:2 4
3. Nemecko 3 1 0 2 16:24 2
-----------------------------
4. Španielsko 2 1 0 1 11:27 2
5. Rakúsko 3 0 0 3 5:43 0
piatok 13. novembra
13.00 Rakúsko – Česko
19.00 SLOVENSKO – Španielsko
sobota 14. novembra
13.00 Česko – SLOVENSKO
19.00 Španielsko – Nemecko
tabuľka B-skupiny:
1. Česko 2 2 0 0 41:2 4
2. SLOVENSKO 2 2 0 0 25:2 4
3. Nemecko 3 1 0 2 16:24 2
-----------------------------
4. Španielsko 2 1 0 1 11:27 2
5. Rakúsko 3 0 0 3 5:43 0