Slovenky sú po troch dueloch druhé, Pospíšil: Cieľ je jednoznačný
Domáce vystúpenie s Poľskom síce na úvod kvalifikačných bojov úspech neprinieslo, ale dva dôležité duely s Cyprom a Rumunskom už mali víťaznú bodku.
Autor TASR
Bratislava 19. novembra (TASR) - Basketbalistky Slovenska majú za sebou úvodnú zápasovú porciu prvej fázy kvalifikácie majstrovstiev Európy 2027. Po novembrových troch dueloch sú v C-skupine na postupovej druhej priečke s bilanciou dvoch výhier a jednej prehry. Herný prejav tímu trénera Martina Pospíšila sa každým stretnutím zlepšoval, postupne sa podarilo zapracovať naturalizovanú Kyru Lambertovú a tiež dať priestor novým tváram v tíme.
Domáce vystúpenie s Poľskom síce na úvod kvalifikačných bojov úspech neprinieslo, ale dva dôležité duely s Cyprom a Rumunskom už mali víťaznú bodku. „Cieľ je jednoznačný, postúpiť do druhej fázy kvalifikácie ME 2027. S bilanciou 2-1 tam smerujeme a máme dobrú východiskovú pozíciu pred odvetami, ktoré sa budú hrať v marci. Každopádne, beriem to ako realitu. Je fajn, že máme aj pozitívne skóre a ide sa ďalej. Pre nás bolo dôležité implementovať určité nové prvky, ktoré sme dali do nášho playbooku. Nebolo to jednoduché a niekedy sa to negatívne odrazilo, či už v zápase s Poľskom alebo Cyprom. Výkon proti Rumunsku potešil, mal slušné parametre. Trafili sme tam určité veci, ktoré pozitívne vplývali na našu hru, z čoho máme veľkú radosť. Dokázali sme hrať oveľa rýchlejšie dopredu a aj obrana bola na slušnej úrovni,“ zhodnotil pre TASR uplynulé dni tréner Slovenska Martin Pospíšil.
Slovenský tím vstupoval do nového kvalifikačného cyklu s viacerými novinkami, jednou z najvýraznejších bol prírastok v osobe naturalizovanej Američanky Kyry Lambertovej na poste rozohrávačky. V troch dueloch patrila k oporám, priemerne dosahovala 12 bodov, 4,7 doskoku, 3 asistencie a 2 zisky. „Pre Kyru to bol veľmi ťažký trojzápas, ale dokázala sa s tým vyrovnať. Stále je to určité zohrávanie s tímom, nie je to jednoduché, aby stredná rozohrávačka dokázala hneď do tímu etablovať. Zlepšovala sa, ukázala svoju kvalitu, prehľad v hre a čo môže ponúknuť, to je pre nás veľmi pozitívne,“ vyjadril sa na jej adresu reprezentačný kouč.
Pozitívom do budúcna boli tiež premiérové minúty pre trio z domácej Tipos extraligy, debut medzi ženami si odkrútila Katarína Šedivá, Liana Užovičová a Ema Szmereková. „Som veľmi spokojný s tým, akým spôsobom sa odprezentovali v tíme a počas celého obdobia. Teší ma, že dostali svoje minúty, aj keď ich nebolo veľa, ale je to o tom, aby mali otvorené oči, vnímali skúsenejšie hráčky a získali skúsenosť. Je to dobrý prísľub do budúcnosti. Musia ale na sebe tvrdo pracovať. Stále budem tvrdiť, že ak sa hráčka dostane do reprezentácie, tak je to mimoriadny záväzok a obrovská zodpovednosť, pretože ešte tvrdšie na sebe musí pracovať, s oveľa väčším zanietením,“ vyhlásil Pospíšil.
Zmeny v kvalifikačnom cykle, ako navýšenie počtu zápasov v jednom asociačnom termíne, postavili mnohých do novej situácie. Pred marcovým vyvrcholením prvej fázy kvalifikácie ME 2027 už aj výber Slovenska vie, čo potrebuje urobiť pre želaný výsledok. „My sme začali v nedeľu s prípravou na Poľsko, súper už mohol začať v piatok po predohraní ligovej súťaže. Jasné, máme menej hráčok z domácej súťaže ako Poľsko, ale dá sa začínať skôr. Každý deň je dôležitý. Ľudia, ktorí sa starali o hráčky, tak urobili veľmi dobrú prácu. Tri zápasy sú mimoriadne náročné po mentálnej stránke a tiež fyzicky, aby boli v stopercentnom stave. S asistentmi si potrebujeme zanalyzovať celé prvé kvalifikačné okno, čo chceme prispôsobiť, urobiť lepšie,“ povedal tréner Sloveniek.
V marci 2026 sú opäť na programe tri kvalifikačné stretnutia, najskôr vycestuje slovenské družstvo do Poľska (11. marca) a potom sa dvakrát predstaví doma proti Cypru (14. marca) a Rumunsku (17. marca). Postup do druhej fázy kvalifikácie ME 2027 si zabezpečia dva najlepšie tímy z každej skupiny a tri najlepšie družstvá z tretích miest. „Každá výhra v tejto kvalifikácii je pre nás dôležitá a som rada, že sme v Rumunsku potvrdili úlohu favorita a vyhrali veľkým rozdielom. Zápasy sa v novembri od seba líšili, ale pozitívom je, že nám stúpla herná produktivita a prejav na palubovke. Marec je ešte ďaleko, ale určite bude dôležité, aby sme sa stretli v plnom zložení a ideálne by bolo, keby vyhráme všetky tri zápasy,“ dodala na záver krídelníčka Terézia Páleníková.
