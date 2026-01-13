< sekcia Šport
Slovenky tretie v skupine, Lopušanová je bod od rekordu
Kapitánka SR Nela Lopušanová, ktorá štartuje na štvrtých MS „18“, zaznamenala v zápase gól a asistenciu.
Autor TASR
Membertou 13. januára (TASR) - Slovenské hokejové reprezentantky do 18 rokov prehrali vo svojom záverečnom zápase v B-skupine MS tejto vekovej kategórie v kanadskom Membertou s Češkami 2:7. V tabuľke obsadili so ziskom troch bodov tretie miesto a vo štvrťfinále sa stretnú s druhým družstvom A-skupiny, ktorým budú Švédky alebo Kanaďanky.
Kapitánka SR Nela Lopušanová, ktorá štartuje na štvrtých MS „18“, zaznamenala v zápase gól a asistenciu. Najprv prihrala v úvodnej tretine na presný zásah Natálie Geröovej a v 56. minúte v presilovke uzavrela skóre duelu, keď sa pohrala s pukom na osi klziska a parádnou strelou prekonala českú brankárku Lili Chmelářovú. Lopušanová si na prebiehajúcom šampionáte pripísala už šesť kanadských bodov (5+1). Sedemnásťročná útočníčka tak má v rámci MS „18“ na konte už celkovo 32 bodov (21+11) a v historickom poradí produktivity sa osamostatnila na druhej priečke, keď sa odpútala od Amandy Kesselovej z USA (30 b.). Už len bod ju delí od vyrovnania rekordu ďalšej Američanky Kendall Coyne Schofieldovej, tá nazbierala dovedna 33 bodov (22+11). Lopušanovej chýba už len jeden presný zásah na vyrovnanie streleckého rekordu Schofieldovej.
Slovenky predtým v základnej skupine prehrali s Američankami vysoko 0:13 a následne získali cenný skalp Fínska, ktoré zdolali 5:2. Vďaka tomu si s veľkou pravdepodobnosťou zaistili zotrvanie v elitnej kategórii MS „18“.
MS hokejistiek do 18 rokov
B-skupina /Membertou/:
Česko - SLOVENSKO 7:2 (3:1, 3:0, 1:1)
Góly: 3. Gildainová (Paroubková), 11. Pencíková (Kántorová, Březinová), 15. Kantorová (Jarabková, Pencíková), 26. Pánková (Jebousková, Bojdová), 34. Březinová (Šťastková, Pencíková), 39. Šindelářová (Paroubková, Jarábková), 54. Bojdová (Sřámková, Pencíková) - 12. Geröová (Lopušanová, Kubáňová), 56. Lopušanová (Letašiová, Karkošková). Rozhodovali: Karklinová (Lot.), Schmidleinová (USA) – Anttilová (Fín.), Gloverová (USA), vylúčené: 6:4 na 2 min, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 371 divákov.
Zostava SR 18: Sumegová (41. Tomečková) – Roštecká, Letašiová, Luptáková, Čellárová, Kubáňová, Lipnická, Konrádová - Hirjaková, Karkošková, Ševčíková – Juríková, Mikulášiková, Lopušanová – Miškovičová, Geröová, Lipčáková – Krištofíková, Nogová
ďalší výsledok B-skupiny:
USA - Fínsko 14:0 (6:0, 3:0, 5:0)
konečná tabuľka:
1. USA 3 3 0 0 0 36:1 9
2. Česko 3 2 0 0 1 17:12 6
3. SLOVENSKO 3 1 0 0 2 7:22 3
4. Fínsko 3 0 0 0 3 3:28 0
