Slovenky ukončili Karpatský pohár výhrou nad Tureckom

Karpatský pohár (Kluž/Rum.)



SLOVENSKO - Turecko 36:31 (19:17)



Zostava a góly: Jakubíková, Oláhová, Tomovčíková – Dvorščáková 1, Popsssssovcová 2, Pastorková 1, Ščípová 2, Ratvajská 1, Lancz 12, Györiová, Bačenková 2, Šutranová 1, Bujnochová 7, Demeter, Rajnohová 6, Dmytrenko, Bíziková 1.

hlasy po zápase /zdroj: slovakhandball.sk/:



Jorge Duenas, tréner SR: "Tento posledný zápas bol najťažší. Družstvo má za sebou týždeň plný tréningov a po dvoch slušných výsledkoch sme chceli v Kluži nadviazať na výkony proti Brazílii a Severnému Macedónsku. Začiatok síce nebol ideálny, ale rýchlo sme to napravili. V druhom polčase sme už dobre bránili a v útoku vychádzali kombinácie."



Karin Bujnochová, najlepšia hráčka zápasu: "Na záver turnaja sme podali dobrý výkon. Boli tam fázy, kedy sme poľavili z koncentrácie. Myslím si, že na to vplývala aj skutočnosť, že za tri dni to bol náš tretí zápas. Mali sme menšie výpadky, ale chyby sme rýchlo napravili kvalitnou obranou a výborne fungujúcich útokom. Dnešný zápas môžem hodnotiť len pozitívne."

Kluž 27. októbra (TASR) - Slovenské hádzanárky si vo svojom záverečnom vystúpení na turnaji o Karpatský pohár v rumunskom meste Kluž pripísali druhé víťazstvo. V nedeľu zdolali hráčky Turecka 36:31. Zverenky trénera Jorgeho Dueňasa zdolali v sobotu Severné Macedónsko, no na úvod prehrali s Brazíliou.