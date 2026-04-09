Slovenky uspeli aj vo štvorhre, Chorvátky zdolali 3:0
Hrunčáková a Mihalíková potvrdili na kurte doterajšiu výsledkovú a hernú pohodu vo štvorhre, proti Chorvátkam odštartovali ziskom štyroch hier za sebou.
Autor TASR
Oeiras 9. apríla (TASR) - Slovenské tenistky potvrdili druhé víťazstvo v A-skupine turnaja I. euro-africkej zóny Pohára Billie-Jean Kingovej (PBJK) v portugalskom Oeirase nad Chorvátskom aj vo štvorhre. Na konečných 3:0 upravili vo štvorhre Viktória Hrunčáková s Terezou Mihalíkovou, keď zdolali pár Lucija Čiričová Bagaričová a Tara Würthová 6:2, 7:6 (5).
Vo dvojhrách sa výhrami v súboji o druhé miesto v tabuľke pričinili Mia Pohánková a Rebecca Šramková. Na postup do semifinále to však nestačilo. Prvenstvo v skupine si zabezpečilo Srbsko, ktoré vďaka trom triumfom získalo možnosť bojovať o účasť v budúcoročnej kvalifikácii. Slovenky zakončia účinkovanie na turnaji v piatok 10. apríla, proti druhému tímu z D-skupiny zabojujú o konečné umiestnenie.
Hrunčáková a Mihalíková potvrdili na kurte doterajšiu výsledkovú a hernú pohodu vo štvorhre, proti Chorvátkam odštartovali ziskom štyroch hier za sebou. Potom síce súperky skorigovali na 2:4 zo svojho pohľadu, ale hneď opäť prebrali iniciatívu Slovenky a za necelú polhodinku získali prvý set výsledkom 6:2. Súperky slovenského dua otvorili druhý set ziskom troch gemov za sebou. Hrunčáková s Mihalíkovou za stavu 0:3 herne zabrali a rovnakou šnúrou vyrovnali stav druhého setu. Od vyrovnaného stavu si obe strany držali servis, takže duel dospel do tajbrejku. V ňom už mali Slovenky navrch, napokon ukončili druhý set a celý zápas 7:6 (5).
Do semifinále turnaja v Oeirase a možnosti zabojovať o miestenku v budúcoročnej kvalifikácii PBJK sa dostali iba víťazi štyroch štvorčlenných skupín. Slovenky prišli o možnosť postupu po prehre 1:2 so Srbkami. Účinkovanie v A-skupine zakončili s bilanciou dvoch výhier a jednej prehry na druhej pozícii.
Pre slovenské tenistky to je jediná tohtoročná skúsenosť s PBJK, v budúcoročnej edícii opäť nastúpia najskôr na turnaji I. euro-africkej zóny.
Turnaj I. euro-africkej zóny Pohára Billie-Jean Kingovej v Oeirase
A-skupina:
SLOVENSKO - Chorvátsko 3:0
dvojhra
Mia Pohánková - Lea Boškovičová 7:6 (6), 6:3
Rebecca Šramková - Tara Würthová 6:4, 7:5
štvorhra
Viktória Hrunčáková, Tereza Mihalíková - Lucija Čiričová Bagaričová, Tara Würthová 6:2, 7:6 (5)
