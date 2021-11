Slovenky už nemôžu postúpiť do semifinále, Lipták: Veľká smola

Praha 3. novembra (TASR) - Slovenské tenistky už nemôžu postúpiť do semifinále na finálovom turnaji Pohára Billie-Jean Kingovej v Prahe. Slovenský tenisový zväz (STZ) v stredu popoludní na svojom webe oficiálne potvrdil, že tím kapitána Mateja Liptáka stratil už aj teoretickú šancu na postup z C-skupiny.



Slovenky v nej najprv podľahli Španielkam 1:2 a následne v utorok zdolali rovnakým pomerom Američanky. Do semifinále sa prebojujú iba víťazi štyroch skupín a už pred záverečným duelom "céčka" medzi Španielskom a USA (v stredu o 17.00 SEČ) je isté, že Slovenky skupinu nevyhrajú. V prípade stredajšieho víťazstva Američaniek nad Španielkami 2:1 a pri rovnosti získaných bodov aj setov by o postupujúcom rozhodla vyššia percentuálna úspešnosť vyhratých gemov. A tú už Slovenky nemôžu mať lepšiu ako jeden z dvojice USA - Španielsko.



"Je to naozaj veľká smola, keď toto rozhodne o našom vyradení," povedal pre stz.sk Lipták pri prepočtoch jednotlivých ukazovateľov. Slovenky si tak na začiatku budúceho roka zahrajú v kvalifikácii o postup na finálový turnaj Pohára Billie Jean-Kingovej 2022. Meno súpera spoznajú 6. novembra o 14.00 h, keď v pražskej O2 aréne prebehne žreb.