Mladé Slovenky v 6. skupine v Portugalsku prehrali všetky tri duely

1. kolo kvalifikácie ME 2022 futbalistiek do 19 rokov



6. skupina:



Slovensko - Portugalsko 2:4 (0:3)

Góly: 69. Hrdličková, 75. Maková - 22. a 65. Alagoaová (prvý z 11 m), 28. Negraová (z 11 m), 39. Canicová







ďalší výsledok:



Česko - Španielsko 1:3 (0:2)





tabuľka:



1. Španielsko 3 3 0 0 10:1 9



2. Česko 3 2 0 1 5:5 6



3. Portugalsko 3 1 0 2 5:8 3



4. Slovensko 3 0 0 3 3:9 0



Faro 25. októbra (TASR) - Slovenské futbalistky do 19 rokov nezískali na turnaji 6. skupiny kvalifikácie ME 2022 ani jeden bod. Po prehrách 0:3 so Španielskom a 1:2 s Českom nestačili zverenky trénera Jozefa Jelšica ani na domáce Portugalsko, ktorému v záverečnom pondelkovom súboji podľahli 2:4 a v tabuľke skončili na poslednom 4. mieste.