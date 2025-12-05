< sekcia Šport
Slovenky v Ankare zdolali Slovinky, Beňadik: Hodnotím to pozitívne
Začiatkom prvého polčasu sa družstvá striedali vo vedení, no Slovenky si postupne vytvorili náskok a po polčase bolo skóre 15:11 v ich prospech.
Autor TASR
Ankara 5. decembra (TASR) - Slovenské reprezentantky v hádzanej úspešne vstúpili do medzinárodného turnaja v tureckej Ankare. V úvodný deň podujatia zvíťazili nad favorizovanými Slovinkami 27:23. Zverenky trénera Jana Beňadika si na podujatí ešte zmerajú sily s domácim výberom a s reprezentantkami Severného Macedónska.
Začiatkom prvého polčasu sa družstvá striedali vo vedení, no Slovenky si postupne vytvorili náskok a po polčase bolo skóre 15:11 v ich prospech. Po prestávke zvýšili náskok na päť gólov a hoci v závere mierne poľavili, o vedenie už neprišli. Veľký podiel na triumfe Slovenska mala brankárka Iryna Jablonská, ktorá si pripísala 16 zákrokov.
hlasy po zápase /zdroj: slovakhandball.sk/:
Jan Beňadik, tréner SR: „Hodnotím to pozitívne, lebo víťazstvo sa hodnotí pozitívne – so Slovinskom určite. Tešíme sa z predvedeného výkonu. Dievčatá si zaslúžia pochvalu a ďakujeme za tento mikulášsky darček.“
Diana Mária Vargová: „Tento zápas hodnotím určite pozitívne. Teším sa, že sme vyhrali o 4 góly. Mali sme kompaktnú obranu a veľa prerušení. V útoku nám miestami trošku horela efektivita streľby, ale myslím si, že na to skóre čo bolo, tak so stačilo. Veľmi nám pomohol k tomuto víťazstvu nad Slovinskom výkon brankárky, z čoho sa veľmi tešíme.“
medzinárodný turnaj v Turecku:
Slovinsko - Slovensko 23:27 (11:15)
Zostava a góly SR: Jablonská, Furgaláková, Tomovčíková - Bujnochová 5, Vargová 5, Ratvajská 5, Dvorščáková 4, Ščípová 4, Rajnohová 2, Pastorková 1, Lengyelová 1, Dmytrenková, Popovcová, Györiová, Hudáková, Bačenková, Szárkovicsová
