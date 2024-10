Slovenky v baráži skončili, Kopúň: Smutné, že to takto dopadlo

Cardiff 30. októbra (TASR) - Slovenské futbalové reprezentantky len ťažko nachádzali slová po utorkovom vypadnutí z baráže o účasť na budúcoročných majstrovstvách Európy. Družstvo trénera Petra Kopúňa vyradili favorizované Walesanky, ktoré v odvete v Cardiffe zvíťazili 2:0 po predĺžení.



Slovenky vo Walese nedokázali nadviazať na úvodný triumf v Poprade 2:1. Štatisticky na domáce hráčky nestačili a ani raz nevystrelili medzi tri žrde. "Je smutné, že to takto dopadlo, ale bohužiaľ, taký je futbal. Prvý polčas sme nehrali vôbec dobre, v druhom sme sa im trošku vyrovnali. Myslím si, že v závere sme mali dať tú obrovskú šancu, ale to už je teraz jedno," konštatoval po zápase Kopúň. Najväčšiu príležitosť mala Tamara Morávková, ktorá šla na brankárku súpera sama. "Mrzí ma to, chcem sa ospravedlniť dievčatám, že som tú šancu nedokázala premeniť. Chcela som brankárku prekopnúť, ale pošmykla som sa, zle som to trafila a už som sa nedokázala dostať do žiadnej inej šance," zhodnotila 21-ročná stredopoliarka v slzách.



Walesanky figurovali v rebríčku Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) o 22 miest vyššie, tesné skóre tak pre Slovensko nie je žiadna hanba. "Hráčkam som poďakoval. Mali toho už plné zuby, ale chceli. Uvedomujeme si, kto je Wales, ale mali sme šancu urobiť veľké prekvapenie," dodal Kopúň. Kapitánka Mária Korenčiová dúfala, že uplynulé výkony tímu budú motivovať slovenských divákov sledovať ženskú reprezentáciu čoraz viac. "Ešte dlho mi bude v hlave bežať veľa vecí, čo sme mohli urobiť lepšie. Po týchto dvoch zápasoch treba jednoznačne poďakovať tým, ktorí tu boli s nami či už realizačný tím, hráčky alebo ľudia, ktorí organizovali stretnutie na Slovensku. Myslím si, že sme ukázali, že ženský futbal má u nás budúcnosť," povedala skúsená brankárka.



Slovenky sa dosiaľ na žiadny veľký turnaj neprebojovali a práve pred utorkovou odvetou mali k historickému postupu najbližšie. "Neboli sme ešte takto ďaleko, o to viac to bolí. Je to smutné. Dali sme do toho všetko, nepodarilo sa nám postúpiť a je nám to všetkým ľúto," ťažko nachádzala slová obrankyňa Jana Vojteková. Walesanky sa v rozhodujúcom súboji o účasť na šampionáte stretnú s hráčkami Írska.