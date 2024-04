Slovenské hádzanárky budú v E-skupine s Nórskom, Rakúskom a Slovinskom

Žreb základných skupín ME 2024 v hádzanej žien:



Viedeň 18. apríla (TASR) - Slovenské hádzanárky sa na decembrových ME stretnú v základnej E-skupine v Innsbrucku s Nórskom, domácim Rakúskom a Slovinskom. Rozhodol o tom štvrtkový žreb vo Viedni, v ktorom figurovali vo štvrtom výkonnostnom koši. Slovenky sa na európskom šampionáte predstavia po desiatich rokoch.Už vopred bolo jasné, že zverenky trénera Jorego Duenasa nemôžu dostať do základnej skupiny Česko, Turecko, Faerské ostrovy, Portugalsko ani Ukrajinu. S tou sa stretli v druhej kvalifikačnej skupine a remízou 25:25 v záverečnom zápase si zaistili postup na základe postavenia v tabuľke tretích tímov. Favoritky ich E-skupiny sú jednoznačne deväťnásobné majsterky Európy z Nórska. Rakúšanky mali už isté miesto v domácej E-skupine, na ME sú prvýkrát od roku 2008, no na vlaňajších MS postúpili zo základnej C-skupiny, kde bolo nad ich sily len Nórsko. Slovinky nechýbali na kontinentálnom šampionáte od roku 2016 a naposledy skončili ôsme.V poradí šestnáste ME sa od 28. novembra do 15. decembra budú hrať v štyroch mestách v Rakúsku, Maďarsku a Švajčiarsku, na programe je 65 zápasov v priebehu 19 dní. Z každej zo základných skupín postúpia po dva tímy a v ďalšej fáze vzniknú dve šesťčlenné skupiny. Z nich pôjdu do vyraďovačky po dva tímy, tretie zvedú súboj o piate miesto. Záverečných päť zápasov sa uskutoční vo viedenskej Wiener Stadthalle s kapacitou 12.000 divákov.Slovenské hádzanárky sa medzi elitnú kontinentálnu dvadsaťštvorku prebojovali vďaka druhému miestu v tabuľke tretích tímov. Z nej postúpilo aj Turecko, Portugalsko a Faerské ostrovy. Slovenky štartovali doteraz na ME v roku 1994 v Nemecku a obsadili posledné dvanáste miesto. Rovnaký výsledok dosiahli aj pred desiatimi rokmi na ME v Maďarsku a Chorvátsku, na tomto turnaji však bolo šestnásť účastníkov. Tento počet sa zvýšil až na tohtoročnom európskom šampionáte.